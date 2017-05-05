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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 21 млрд рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале 2017 года составила 21 млрд рублей, прибыль, относящаяся на долю акционеров - 13 млрд рублей, что на 8,3% выше уровня первого квартала 2016 года. Аналитики прогнозировали прибыль компании на уровне 18 млрд руб.

Согласно сообщению НК, выручка выросла на 34,5%, до 1,4 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 22%, до 333 млрд руб.

По словам главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, которые приводятся в пресс-релизе, "внешняя среда остается непростой: продолжающаяся волатильность на глобальных товарных рынках, значительное укрепления курса рубля - все это отразилось на финансовых результатах компании". "Вместе с тем, менеджмент предпринимает все возможные усилия по дальнейшему повышению эффективности деятельности, а также реализации синергетического потенциала интеграции активов "Башнефти", - сказал он.

Чистый долг "Роснефти" в первом квартале вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,96 трлн рублей, говорится в отчете компании. По сравнению с четвертым кварталом 2016 года долг вырос на 3,9%. В долларовом эквиваленте чистый долг компании составил $34,8 млрд, что на 45,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Теги: Роснефть
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