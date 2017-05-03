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Названы требования "Башнефти" и "Роснефти" к АФК "Система"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Башнефть" и "Роснефть" требуют от АФК "Система" возместить убытки, причиненные "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к "Башнефти".

По его информации, "в результате недобросовестных действий АФК "Система" компания "Башнефть" была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности, ОАО "БЭСК" и ОАО "Уфаоргсинтез".

Кроме того "Башнефть" потеряла право на долг группы АФК "Система" перед самой "Башнефтью" и лишилась части своих акций, которые были погашены по решению АФК "Система", добавил он.

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Общая сумма иска, который "Роснефть" и "Башнефть" подали к АФК "Система" накануне, составила 106,6 млрд рублей.

"Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭКа до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью".

Дивиденды, суммарно полученные "Системой" за время владения "Башнефтью", следственные органы оценивали в 190 млрд рублей и даже пытались предъявить холдингу Владимира Евтушенкова претензии на эту сумму. Однако в итоге было принято решение претензий к "Системе" не предъявлять "в том числе с учетом сложной экономической ситуации в стране, а также для предотвращения возможных негативных последствий для рынка", сообщал осведомленный источник "Интерфакса" в декабре 2014 года, сразу после национализации пакета "Системы" в "Башнефти".

С того момента тема дивидендов, полученных "Системой" от предприятий башкирского ТЭКа, публично никем не затрагивалась. При этом глава "Роснефти" Игорь Сечин комментировал сделку по продаже "Башнефтью" "Системе" нефтесервисной компании "Таргин" (в конце 2016 г. "Роснефть" выкупила ее у АФК за сумму до 4,1 млрд рублей, то есть по той же оценке, по которой в 2013 г. актив перешел "Системе").

"Скажем, есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти". При оценке этих активов в 8 млрд рублей они были выведены почему-то за 4 млрд рублей? При этом в совете директоров были и представители Башкирии тоже. А в дальнейшем этот же подрядчик получил выручку в 53 млрд рублей и действующий контракт на 28 млрд рублей", - говорил Игорь Сечин после встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

После заявления Сечина АФК "Система" распространила комментарий, в котором говорилось, что "сделка по приобретению сервисных активов у "Башнефти", для которой они были непрофильными, была проведена по рыночной цене, определенной независимым оценщиком с соблюдением всех корпоративных процедур и одобрением исключительно независимыми директорами".

Теги: Башнефть, Роснефть, АФК Система
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