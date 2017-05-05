Зарплаты членов правления "Роснефти" в I кв. снизились до 175,7 млн руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Заработная плата членов правления "Роснефти" в первом квартале 2017 года составила 175,7 млн рублей, что на 4% ниже аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании.

При этом премии за отчетный квартал достигли 1,5 млрд руб., в то время как в целом за 2016 год этот показатель составил 2 млрд руб.

В компании подчеркнули, что в "Роснефти" отмечается снижение базовых зарплат топ-менеджеров. Так, по итогам 2016 года уровень базовых зарплат снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и на 4% в I квартале 2017 года.

"При этом в компании существует практика поощрения сотрудников за эффективную работу и особые успехи. Размер вознаграждения членов правления в первом квартале увеличился в связи с выплатой премии за реализацию сложной приватизационной сделки. В результате этой сделки компания смогла оказать существенную поддержку государственному бюджету РФ: государство получило более триллиона рублей", - сообщили "Интерфаксу" в НК.

"Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки, что позволило выполнить поручения президента привлечь стратегических инвесторов. За успешно выполненную работу топ-менеджменту компании были выплачены премии. Руководство НК "Роснефть" провело коммерческие переговоры более чем с 30 компаниями, профессиональными инвесторами, суверенными фондами, финансовыми институтами стран Европы, Ближнего Востока, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона. От реализации интегральной приватизационной сделки: покупки "Башнефти" и продажи 19,5-процентного пакета "Роснефти" - получен синергетический эффект, составивший 200 млрд рублей", - пояснили в "Роснефти".

Консорциум инвесторов в составе QIA и Glencore купил 19,5% акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" в минувшем декабре за 692 млрд рублей (10,2 млрд евро) через зарегистрированную в Сингапуре QHG Shares Pte. Ltd.