"Роснефть" предложила сохранить выплаты директорам на уровне 2015 года

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вознаграждения членам совета директоров "Роснефти" по итогам 2016 года могут сохраниться на уровне 2015 года.

Согласно материалам компании, акционерам на годовом собрании предлагается утвердить выплату Андрею Акимову $545 тыс. (в прошлом году - $560 тыс.), Дональду Хамфризу - $565 тыс. ($550 тыс.), Маттиасу Варнигу и Олегу Вьюгину - как и годом ранее по $580 тыс.

В совет директоров "Роснефти" входит 9 человек, трое из которых (Хамфриз, Варниг и Вьюгин) являются независимыми.