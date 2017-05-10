Акции "Системы" выросли в начале торгов на 10% в рамках коррекции после обвала

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Акции АФК "Система" выросли в начале торгов на Московской бирже в среду на 10% (до 15,94 рубля за штуку) в рамках коррекции после обвала на прошлой неделе на новостях об иске "Роснефти" и "Башнефти" к компании на сумму 106,6 млрд рублей.

"Башнефть" и "Роснефть" требуют от АФК "Система возместить убытки, причиненные "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к "Башнефти". По его информации, "в результате недобросовестных действий АФК "Система" компания "Башнефть" была лишена косвенного владения акциями нескольких предприятий, в частности, ОАО "БЭСК" и ОАО "Уфаоргсинтез" . Кроме того, "Башнефть" потеряла право на долг группы АФК "Система" перед самой "Башнефтью" и лишилась части своих акций, которые были погашены по решению АФК "Система", добавил он. Общая сумма иска, который "Роснефть" и "Башнефть" подали к АФК "Система", составила 106,6 млрд рублей.

В свою очередь АФК "Система", получив иск "Роснефти" и "Башнефти" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков в связи с реорганизацией "Башнефти", назвала требования незаконными. Компания не согласна с иском и считает требования истцов незаконными и необоснованными. Все корпоративные действия, которые указаны в иске, осуществлялись в соответствии с законом и лучшими практиками корпоративного управления в целях развития бизнеса и роста стоимости ПАО АНК "Башнефть", утверждает "Система". "Если иск будет принят к производству, АФК "Система" предоставит в суде развернутый отзыв по всем тезисам и аргументам истцов", - сказано в сообщении компании.