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Рубль продолжил рост к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 57,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,97 руб./EUR1, опустившись на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 31,19 копейки, до 60,18 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 11 мая на 45,58 копейки, до 58,08 руб./$1, и понизил курс евро на 97,64 копейки, до 63,26 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах среды благодаря позитивной динамике на рынке энергоносителей. Нефть эталонных марок дорожает на ожиданиях данных о динамике запасов в США. Отчет министерства энергетики США о запасах будет опубликован в среду в 17:30 МСК, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на снижение товарных запасов нефти в стране на 2 млн баррелей за минувшую неделю. Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов нефти в США на 5,79 млн баррелей.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,94% - до $49,19 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени 1,02% - до $46,35 за баррель.

Теги: Московская биржа
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