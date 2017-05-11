Ведомства разошлись во мнениях об урегулировании статуса самозанятых граждан

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Профильные ведомства поспорили о путях урегулирования правового статуса самозанятых граждан. На прошлой неделе замминистра юстиции Юрий Любимов провел согласительное совещание по этому вопросу, сообщил источник "Интерфакса" в одном из министерств. На совещании обсуждался внесенный Минюстом в правительство доклад относительно определения статуса самозанятых граждан.

Минюст предложил при определении понятия "самозанятый гражданин" руководствоваться тремя критериями: "физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли; не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; не имеющее наемных работников". Эти критерии ведомство предлагает закрепить в ФЗ "О занятости населения в РФ".

Эту позицию разделяет Минэкономразвития. Однако ведомство считает, что помимо понятия и критериев в законе о занятости также нужно зафиксировать порядок регистрации физлиц в качестве самозанятых граждан путем подачи уведомления по упрощенной форме в госорганы. Минюст же полагает, что особенности регистрации самозанятых граждан следует прописать в ФЗ "О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей".

Минтруд, в свою очередь, предлагает вносить изменения не в закон о занятности, а, например, в ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства", другие законодательные акты, или разработать самостоятельный закон.

Минфин же считает, что от закрепления в законодательстве понятия "самозанятый гражданин" следует отказаться, а особенности регистрации этой категории физлиц зафиксировать в ФЗ "О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей".

Разногласия по вопросу о законодательном закреплении определения правового статуса самозанятых граждан ведомствам снять пока не удалось. При этом участники совещания согласились, что определение правового статуса самозанятых граждан и режима их налогообложения потребуют внесения изменений в Налоговый и Трудовой кодексы и ряд других законов.