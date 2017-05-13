Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России с 13 мая увеличивается минимальная цена на крепкий алкоголь. Соответствующий приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая.

Согласно документу, розничная цена бутылка водки теперь не может быть менее 205 руб., что на 8% больше предыдущей нижней границы. Изменятся минимальные оптовая и производительские цены 178 и 173 рубля соответственно.

Приказ министерства также изменит цены на коньяк: минимальная розничная цена за бутылку 0,5 литра вырастет на 15,2% — до 371 рубля. У производителя она должна стоить не менее 314 рублей, что на 25,6% больше. Оптовая цена увеличится на 23,3%, до 323 рублей.

История с повышением минимальной цены на водку началась в январе, когда на портале regulation.gov.ru был размещен проект изменений в приказ Минфина, в котором было предложено повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь был поднят с 500 до 523 рублей за 1 литр безводного спирта.