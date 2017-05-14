Главные новости
КультураНа "Евровидении" победил португальский певецВ миреКак минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в ГрецииВ миреЮжная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДР
Экономика

Китай будет договариваться об экономическом сотрудничестве с 30 странами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Многочисленные русские пословицы, арабские поговорки и китайские народные мудрости стали украшением продолжавшейся более 40 минут речи председателя КНР Си Цзиньпина на открытии международного форума "Один пояс - один путь".

"Лиха беда начало", - такой фразой китайский лидер завершил описание первых шагов, направленных на реализацию его инициативы "Один пояс - один путь".

Си Цзиньпин особо отметил, что эта инициатива "должна вести к миру". "Великий Шелковый путь пережил рассвет в мирные годы и упадок в период войны. Строительство "Одного пояса - одного пути" немыслимо без мирной и спокойной среды, без международных отношений нового типа в духе взаимовыгодного сотрудничества без конфронтации и блокового подхода", - подчеркнул председатель КНР.

"Вдоль Великого Шелкового пути, - образно отметил председатель КНР, - раньше была земля, где течет молоко и мед, а сегодня, к сожалению, названия многих мест стали просто синонимами конфликта и кризиса".

Он также призвал "усилить международное антикоррупционное сотрудничество, чтобы "Один пояс - один путь" стал неподкупным".

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай "готов делиться опытом внутреннего развития без вмешательства во внутренние дела других стран: мы не экспортируем социальный строй и модель развития, тем более их не навязываем".

"В ходе строительства "Одного пояса - одного пути" вместо повторения стереотипов геополитической игры мы будем формировать новую форму взаимовыгодного сотрудничества, создавать большую землю гармоничного существования без вредных для стабильности замкнутых групп", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР сообщил, что "на полях" форума в Пекине можно ожидать подписания соглашений об экономическом сотрудничестве более чем с 30 странами, а также доработки с рядом стран соглашений о зоне свободной торговли.

Он также объявил о ряде инвестиционных инициатив, в частности о готовности реализовать расположенные вдоль Шелкового пути 100 проектов "Очаг счастья" - по помощи малообеспеченным. "Соответствующим международным организациям будет выделен один миллиард долларов в виде помощи для стран-партнеров вдоль "Одного пояса - одного пути", - сказал он.

"Древняя китайская мудрость гласит: "Не сделаешь маленьких шагов, не пройдешь большой путь", - сказал Си Цзиньпин, а в заключение своего выступления он привел сразу две мудрости - арабскую поговорку "Пирамида складывается из камней" и европейскую, как он отметил, пословицу "Великое дело одним махом не сделаешь".

Теги: Китай
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Сбербанк начал выпуск карт без привязки к отделениюСбербанк начал выпуск карт без привязки к отделению
До сих пор клиенты были "привязаны" к территориальным подразделениям банкаПодробнее
Топ-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водойТоп-менеджеры трех банков выдали кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
Средства выводились в подконтрольные им организации незадолго до отзыва у банков лицензийПодробнее
Google оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в РоссииGoogle оплатила штраф за нарушение антимонопольного законодательства в России
Корпорация заплатила 438 млн рублейПодробнее
ВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населенияВТБ 24 собрался выпустить ипотечные облигации для населения
Объем выпуска будет определен после анализа спроса на облигации федерального займа для населенияПодробнее
Крупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротствеКрупнейший в Германии производитель солнечных батарей объявит о банкротстве
По итогам 2016 года компания Solarworld получила убыток в размере 92 млн евроПодробнее
Убыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрдУбыток Snapchat в первом квартале составил $2,2 млрд
Цена акций Snap на дополнительных торгах в среду после опубликования отчетности рухнула более чем на 23% - до $17,67Подробнее
Суд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублейСуд вернул "Роснефти" иск к АФК "Система" на 106 млрд рублей
Акции "Системы" усилили рост на Московской биржеПодробнее
Орешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развитияОрешкин раскритиковал Европейский банк реконструкции и развития
По словам министра, ЕБРР, заморозивший новые проекты в России, утратил право считаться институтом развитияПодробнее
"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока""Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"
Работы начались у российского побережья Черного моряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Фотохроника 12 мая5 фото
12 мая
Фотохроника 12 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства9 фото
11 мая
57-я Венецианская биеннале современного искусства
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураНа "Евровидении" победил португальский певецВ миреКак минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в ГрецииВ миреЮжная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДРМоскваСобянин внес законопроект о дополнительных гарантиях жителям сносимых домов
Путин описал питательную среду для терроризма
В Москве пройдет акция по поводу реновации
Ракетный пуск в КНДР не повлиял на радиационный фон в приграничном Приморье
Путин прилетел в Пекин для участия в форуме "Один пояс - один путь"
США оценили потенциальную угрозу от северокорейской ракеты
Пентагон подтвердил пуск баллистической ракеты КНДР
Один человек погиб и семеро пострадали в дорожной аварии с полицейской машиной в Тульской области
На "Евровидении" победил португальский певец
США объявили о втором инциденте с российским самолетом над Черным морем
Как минимум четыре человека погибли при аварии с пассажирским поездом в Греции
Василий Уткин объявил о долгом перерыве в комментаторской карьере
Южная Корея сообщила о новых ракетных испытаниях КНДР
В Ереване пройдут выборы мэра
Осужденный захватил заложника в больнице штата Иллинойс
Испанский тренер "Спартака" побрил голову после чемпионства
Нового директора ФБР назовут на следующей неделе
Сейшелы впервые в истории завоевали золотую медаль чемпионата Африки по самбо
В ДНР опровергли обвинения в обстреле Авдеевки
На Украине девять детей попали в больницу после посещения детского сада
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи