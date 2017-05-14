Китай будет договариваться об экономическом сотрудничестве с 30 странами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Многочисленные русские пословицы, арабские поговорки и китайские народные мудрости стали украшением продолжавшейся более 40 минут речи председателя КНР Си Цзиньпина на открытии международного форума "Один пояс - один путь".

"Лиха беда начало", - такой фразой китайский лидер завершил описание первых шагов, направленных на реализацию его инициативы "Один пояс - один путь".

Си Цзиньпин особо отметил, что эта инициатива "должна вести к миру". "Великий Шелковый путь пережил рассвет в мирные годы и упадок в период войны. Строительство "Одного пояса - одного пути" немыслимо без мирной и спокойной среды, без международных отношений нового типа в духе взаимовыгодного сотрудничества без конфронтации и блокового подхода", - подчеркнул председатель КНР.

"Вдоль Великого Шелкового пути, - образно отметил председатель КНР, - раньше была земля, где течет молоко и мед, а сегодня, к сожалению, названия многих мест стали просто синонимами конфликта и кризиса".

Он также призвал "усилить международное антикоррупционное сотрудничество, чтобы "Один пояс - один путь" стал неподкупным".

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай "готов делиться опытом внутреннего развития без вмешательства во внутренние дела других стран: мы не экспортируем социальный строй и модель развития, тем более их не навязываем".

"В ходе строительства "Одного пояса - одного пути" вместо повторения стереотипов геополитической игры мы будем формировать новую форму взаимовыгодного сотрудничества, создавать большую землю гармоничного существования без вредных для стабильности замкнутых групп", - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР сообщил, что "на полях" форума в Пекине можно ожидать подписания соглашений об экономическом сотрудничестве более чем с 30 странами, а также доработки с рядом стран соглашений о зоне свободной торговли.

Он также объявил о ряде инвестиционных инициатив, в частности о готовности реализовать расположенные вдоль Шелкового пути 100 проектов "Очаг счастья" - по помощи малообеспеченным. "Соответствующим международным организациям будет выделен один миллиард долларов в виде помощи для стран-партнеров вдоль "Одного пояса - одного пути", - сказал он.

"Древняя китайская мудрость гласит: "Не сделаешь маленьких шагов, не пройдешь большой путь", - сказал Си Цзиньпин, а в заключение своего выступления он привел сразу две мудрости - арабскую поговорку "Пирамида складывается из камней" и европейскую, как он отметил, пословицу "Великое дело одним махом не сделаешь".