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Суд утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и компаниями Евгения Гинера

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение об урегулировании задолженности структур президента ЦСКА Евгения Гинера перед Альфа-банком, говорится в пресс-релизе банка.

Ответчиками по ранее поданным искам кредитора выступали компании "Элекс-Полюс Кар", "Чудовский фарфор" и "Старт-Авиацентр". "В рамках мирового соглашения утвержден комфортный для заемщика срок погашения долга - до 2023 года", - говорится в пресс-релизе.

Как указано в сообщении, ранее, 25 апреля, Арбитражный суд Московской области утвердил мировое соглашение между Альфа-банком и "Элекс-Полюс Кар" по делу об обращении взыскания на залог по договору об ипотеке.

"В ближайшее время в рамках установленных законом процедур мировое соглашение будет утверждено в Мещанском суде Москвы, где рассматривался иск в отношении физических лиц - Евгения Гинера и Эдуарда Маргиева", - говорится в пресс-релизе.

Альфа-банк и Гинер сообщили о согласовании условий реструктуризации долга еще в марте. Мосгорсуд 27 февраля подтвердил решение Мещанского суда о взыскании с Гинера и бизнесмена Маргиева долга по кредиту Альфа-банка в размере около $100 млн.

Теги: Альфа-банк, Евгений Гинер
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