Каждый второй квадратный метр новых торговых площадей в РФ пришелся на "Пятерочку"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - За I квартал 2017 года торговые площади продуктовых сетей выросли на 494 100 квадратных метров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные "Infoline-аналитики". Агентство следит за 190 сетями, общая площадь их магазинов превысила 22 млн кв. м. На семерку лидеров - X5 Retail Group, "Магнит", "Ашан", "Дикси", "Ленту", Metro и "Монетку" - пришлось 72% прироста за квартал. Прежде "Магнит" и Х5 росли одинаково, а с начала 2017 года более половины новых площадей обеспечила X5, и это рекордная доля. X5 добавила 248 581 кв. м, и в основном это "Пятерочки".

На "Магнит" пришлось чуть более 16% прироста; долю в приросте сократили также "Дикси" - с 3,8% год назад до 0%, Metro - с 1,1 до 0%, "Монетка" - с 0,9 до 0,5%, "Ашан" - с 0,7 до 0,4%. По словам представителя X5, план на 2017 г. - открыть около 2000 магазинов, но в ноябре - декабре высокий сезон для торговли, так что основная часть открытий состоится в предыдущие месяцы.

План "Магнита" - не менее 15 гипермаркетов, не менее 25 супермаркетов "Магнит семейный", 1600–1700 магазинов формата "у дома" и 1000 магазинов косметики и бытовой химии. "Дикси" планирует открыть в этом году 180 магазинов, в основном во втором полугодии, рассказал газете представитель сети.