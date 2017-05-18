Главные новости
ЭкономикаДенег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителейВ миреНа Порошенко подали в суд из-за блокировки российских интернет-ресурсовВ миреРоссия открыла грузопассажирское морское сообщение с Северной Кореей
Экономика

Нефть слабо подешевела в четверг после роста накануне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,02 за баррель. Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 18 центов (0,37%) - до $49,89 за баррель.

В среду обе марки прибавили около 1%: Brent выросла до $52,21 за баррель, WTI - до $49,07 за баррель. Накануне министерство энергетики США сообщило падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд. Вместе с тем инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа по повышению темпов роста экономики страны.

Накануне СМИ сообщили, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Денег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителейДенег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителей
Средства закончились еще в конце марта, но прием заявок продолжается до сих порПодробнее
Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого годаБиржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года
Эксперты топливного рынка прогнозируют значительное превышение оптовой стоимости топливаПодробнее
Миллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в историиМиллионеры сочли наше время самым непредсказуемым в истории
При опросе, проведенном UBS, не указывались конкретные временные рамкиПодробнее
"Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник""Ростелеком" пообещал не закрывать поисковик "Спутник"
Глава оператора рассказал о намерении переориентировать проект на "другие задачи"Подробнее
Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%Поступления налогов в федеральный бюджет РФ за 4 месяца выросли на 39%
За январь-апрель 2017 года поступления составили 3,1 трлн рублейПодробнее
Трамп снова уронил долларТрамп снова уронил доллар
Во вторник доллар подешевел на 1% к евро и на 0,6% - к иенеПодробнее
Аукцион Christie's выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 годаАукцион Christie’s выручил $289 млн на самых успешных торгах с 2010 года
На торгах были проданы четыре работы Пабло Пикассо общей стоимостью $82,5 млнПодробнее
Минэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляцииМинэкономразвития сообщило о достижении таргета в 4% по годовой инфляции
В ЦБ, между тем, ожидают годовую инфляцию по итогам мая в размере 4,1% плюс-минус 0,1 процентного пунктаПодробнее
Россия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефтиРоссия и Саудовская Аравия собрались продлить соглашение о сокращении добычи нефти
Сделку предлагается оставить в силе до конца марта 2018 годаПодробнее
Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%Минимальная цена на водку в России вырастет на 8%
Приказ Минфина затронет также цены на коньякПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Фотохроника 17 мая7 фото
17 мая
Фотохроника 17 мая
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДенег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителейВ миреНа Порошенко подали в суд из-за блокировки российских интернет-ресурсовВ миреРоссия открыла грузопассажирское морское сообщение с Северной КореейВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 18 мая
Каждый второй квадратный метр новых торговых площадей в РФ пришелся на "Пятерочку"
Американские фондовые индексы упали в среду рекордными темпами за 8 месяцев
KFC в России начал тестировать доставку
Конгресс США принял законопроект о санкциях против союзников Сирии
Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая
Завершилась эвакуация с горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера
Кремль отменил задачу повышения явки на выборах губернаторов в пяти регионах
В Томске представили робота-помощника для людей с ограниченными возможностями
Уровень сероводорода в Капотне ночью превысил норму в 15 раз
Коллектора застрелили в подъезде жилого дома в Иркутске
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи