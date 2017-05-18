Нефть слабо подешевела в четверг после роста накануне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг после существенного роста накануне, инвесторы опасаются развития политического кризиса в США. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК уменьшилась на 19 центов (0,36%) - до $52,02 за баррель. Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 18 центов (0,37%) - до $49,89 за баррель.

В среду обе марки прибавили около 1%: Brent выросла до $52,21 за баррель, WTI - до $49,07 за баррель. Накануне министерство энергетики США сообщило падении товарных запасов нефти в стране на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Кроме того, на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9 тыс. баррелей в сутки, до 9,305 млн б/с. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд. Вместе с тем инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа по повышению темпов роста экономики страны.

Накануне СМИ сообщили, что Д.Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее сообщалось, что президент передал секретные разведданные министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.