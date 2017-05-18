Безработица во Франции упала до минимума за 5 лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Безработица во Франции в первом квартале 2017 года снизилась до минимального уровня за пять лет, опустившись ниже отметки в 10% впервые с 2012 года. Показатель, рассчитанный по стандартам Международной организации труда (ILO), в январе-марте составил 9,6% - это самый низкий уровень с первого квартала 2012 года.

В предыдущем квартале безработица во Франции составила 10%. Высокий уровень безработицы в стране является серьезной проблемой для французской экономики, показатель держится выше среднего значения по еврозоне.

Новый президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал принять меры для оживления рынка труда, в том числе за счет смягчения его регулирования и ослабления налогового бремени для самозанятых граждан.

Число безработных во Франции в первом квартале сократилось на 115 тыс. человек - до 2,7 млн человек, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Безработица во Франции без учета заморских территорий в январе-марте уменьшилась до 9,3% с 9,7% в предыдущем квартале.