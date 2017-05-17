Глава Евросовета призвал Макрона поспособствовать возрождению ЕС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил в среду президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время своего визита в Елисейский дворец, что Европе нужны энергия, воображение и мужество нового главы французского государства.

"И когда я говорю "Европа", я думаю не об институтах или бюрократии, но о миллионах европейцев, которые видят в вашей победе знак надежды. Рассчитывайте на Европу, которая защищает, на Европу, которая побеждает, на Европу, которая смотрит в будущее. Я говорю о французах и бельгийцах, поляках и немцах, ирландцах и греках. Потому что из всех европейских государств я слышу голоса тех, кто вновь обретает веру в Европейский союз", - сказал Туск.

По его словам, сильный Евросоюз, "способный быть суверенным по отношению к внешнему миру, способный защитить свои ценности, культуру и экономические интересы, способный защитить свою внешнюю границу, является лучшей и, возможно, единственной гарантией национального и государственного суверенитета и независимости".

"Мы оба верим, что для рациональных и ответственных патриотов нет альтернативы единой и суверенной Европе", - подчеркнул глава Евросовета.

Он отметил, что слова безопасность, защита, достоинство и гордость должны вернуться в европейский политический словарь. "Нет никаких оснований, чтобы в общественных дебатах экстремисты и популисты монополизировали эти термины", - убежден Туск.

Глава Евросовета считает, что сегодня они "цинично используют в своих интересах социальные страхи и неопределенность, выстраивая свою собственную модель безопасности на основе предрассудков, авторитаризма и организованной ненависти".

"Наш ответ должен быть ясным и решительным. И вы - лучшее доказательство того, что это возможно, господин президент", - заявил председатель Европейского Совета, обращаясь к Макрону.