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Цены на нефть вернулись к росту в четверг

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефть возобновила рост на торгах в четверг благодаря ожиданиям, что ОПЕК и не-ОПЕК на следующей неделе продлят соглашение об ограничении нефтедобычи, сообщает AP.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по московскому времени увеличилась на 22 центов (0,42%) - до $52,43 за баррель. Ранее в ходе торгов фьючерс опускался до $51,11 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 17 центов (0,35%) - до $49,24 за баррель.

"Похоже, рынки затаили дыхание перед встречей ОПЕК на следующей неделе", - говорит менеджер по рискам на нефтяном рынке Global Risk Management Михаэль Поулсен.

Министр энергетики Алжира Нурредин Бутарфа выразил готовность продлить действие соглашения ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти на девять месяцев вместо планировавшегося ранее полугода.

Почти все аналитики (24 из 25), опрошенные агентством Bloomberg, считают, что соглашение ОПЕК и не-ОПЕК будет действовать еще как минимум шесть месяцев, при этом половина ожидает, что договоренности будут продлены на девять месяцев.

Саудовская Аравия является координатором со стороны ОПЕК, она взяла на себя миссию компенсировать своими ресурсами в случае нарушения договора о снижении добычи нефти другими странами картеля, сообщил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Мы выполним обязательства, но будем следить за всеми сторонами и будем готовы к конкурентной борьбе в случае отказа", - заявил он.

По мнению аналитиков BMI Research, продление сделки об ограничении нефтедобычи, ожидающееся на заседании ОПЕК 25 мая, в ближайшей перспективе вряд ли подстегнет рост котировок, так как нефтяной рынок уже заложил это решение в цены. При этом BMI прогнозирует среднюю цену Brent на уровне $57 за баррель с учетом продления этого соглашения.

Достигнув целевого уровня добычи, ОПЕК вернется на рынок в 2018 году в полном объеме, а за пределами картеля производство нефти продолжит расти в Северном море, Бразилии и США, что усилит давление на цены, считают в BMI.

Между тем эксперты Commerzbank уверены, что в случае сохранения действующих ограничений на добычу до конца 2017 года во втором полугодии рынок нефти может столкнуться с существенным дефицитом предложения.

Теги: Нефть, Brent, WTI
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