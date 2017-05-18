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Нефть усилила падение в четверг

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет на торгах в четверг, темпы снижения ускорились на фоне политического кризиса в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по московскому времени снизилась на 85 центов (1,63%) - до $51,36 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 79 центов (1,61%) - до $48,28 за баррель.

Инвесторы опасаются, что политический кризис в США может подорвать усилия президента Дональда Трампа, направленные на повышение темпов роста экономики страны.

В среду Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Некоторые представители Демократической партии призывают начать процедуру импичмента в отношении президента, однако эксперты отмечают, что такая инициатива едва ли наберет необходимые две трети голосов в Палате представителей, которая контролируется республиканцами.

Вместе с тем в республиканском лагере возобновились дискуссии о том, смог бы ли вице-президент Майк Пенс справиться с президентскими полномочиями вместо Трампа, сообщают американские СМИ.

По мнению аналитика Societe Generale Майкла Уиттнера, заявление Саудовской Аравии и России о том, что они выступают за продление сделки ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи еще на 9 месяцев, создает более позитивное настроение на рынке, но не меняет ситуацию в корне.

Цены на нефть могут временно и незначительно повыситься после успешного завершения заседания картеля на следующей неделе, но на данном этапе ничто, кроме устойчивого тренда на сокращение коммерческих запасов нефти не заставит рынок расти, считает эксперт. ОПЕК может провести еще одно заседание в конце ноября начале декабря, чтобы согласовать цели по добыче на первую половину 2018 года.

Теги: Нефть, Brent, WTI
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