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Экономика

АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"

Обоснованные требования "Система" оценила в 0 рублей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - АФК "Система" опубликовала подробные разъяснения по всем пунктам требований "Роснефти" и "Башнефти" в рамках иска на 106,6 млрд рублей. Итоги подсчетов "Системы": обоснованные требования оценены в 0 рублей, кроме того, по мнению АФК, истцы допустили многочисленные нарушения норм процессуального права.

"Система" опубликовала на своем сайте ответы по всем тезисам иска. По первому пункту АФК отмечает, что "Башнефть" даже опосредованно не являлась мажоритарным акционером "Башкирэнерго" и "Уфаоргсинтеза" , т.е. не контролировала эти активы и не имела возможности ими управлять. "Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках", - пишет "Система". По ее оценке, выделение непрофильных активов не только не причинило ущерб "Башнефти", но и существенно повысило ее стоимость, что подтверждается ростом котировок акций компании по завершении реорганизации.

"Кроме того, истцами проигнорирован тот факт, что пакет акций ОАО "Уфаоргсинтез" еще в 2016 году был передан группой АФК "Система" в АНК "Башнефть" по стоимости, соразмерной с его оценкой для целей разделения активов при реорганизации", - пишет АФК.

По второму пункту "Система" отмечает, что в соответствии с разделительным балансом все активы и пассивы реорганизуемых компаний, включая обязательства АО "Система-Инвест" перед "Башнефтью" и АФК, "были пропорционально разделены между АНК "Башнефть" и АФК "Система" в полном и строгом соответствии с их долями в реорганизуемых обществах".

"Следует отметить, что общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153,9 млрд рублей, которые были разделены между акционерами пропорционально разделяемым активам: к группе АФК "Система" - 73,3 млрд рублей, к АНК "Башнефть" - 80,6 млрд рублей. Таким образом, сумма займа, о которой говорит истец, является лишь частью обязательств реорганизуемого общества перед акционерами, распределенных между всеми акционерами", - сказано в документе.

Акции "Башнефти" были переданы компании в соответствии с разделительным балансом по их рыночной стоимости "в полном соответствии с удельным весом всех активов, причитающихся на долю АНК "Башнефть" в соответствии с разделительным балансом", отмечает "Система". А выкуп акций "Башнефти" у миноритарев компанию обязывал провести закон об АО, говорится в документе.

Наконец, пишет АФК, погашение акций не противоречит интересам самой компании, которая уменьшает дивидендные выплаты на погашаемые акции, сохраняя право на повторный выпуск акций. Это стандартная практика и в России, и за рубежом, говорится в документе.

Что касается процессуальных моментов, то, по оценке "Системы", "Роснефть" не является надлежащим истцом, "поскольку она владеет тем же самым пакетом акций, которым владели ответчики - АФК "Система" и "Система-Инвест", голосовавшие за принятие решений о реорганизации". "По сути, "Роснефть" выступает правопреемником ответчиков и, следовательно, не вправе заявлять иск к ответчикам (к самому себе) о взыскании убытков, причиненных принятыми ее правопредшественниками корпоративными решениями", - сказано в документе.

Также "Система" пишет, что истцы пропустили трехлетний срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ, "что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска".

"Роснефть" vs "Система"

"Система" управляла "Башнефтью" и рядом других предприятий башкирского ТЭК до их национализации в 2014 году. В конце 2016 года 50% "Башнефти" были куплены "Роснефтью". В мае "Роснефть" и "Башнефть" подали к "Системе" иск сначала в московский, затем в башкирский арбитраж. Размер требований определен суммированием ряда убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" в результате действий мажоритарного акционера - группы АФК "Система" по реорганизации НК в 2014 году.

В 57,2 млрд рублей оценивается лишение "Башнефти" акций "Системы-Инвест" и, как следствие, лишение косвенного владения акциями нескольких ключевых предприятий, включая энергетические активы. В качестве оплаты "Башнефть" получила собственные акции, которые были погашены. 36,9 млрд рублей - это передача "Башнефти" в качестве пассива долга "Система-Инвест" перед самой НК, 12,5 млрд рублей - расходы, понесенные на обязательный выкуп акций у миноритарных акционеров, несогласных с условиями реорганизации компании.

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос о возможности изменения суммы требований к АФК "Система", заявил, что окончательное решение будет принимать суд. "106 млрд - это оценка потерь на дату подачи иска. Если вы посчитаете в ценах, когда эти действия совершались, то это 180 млрд. Посмотрим, это суд будет принимать решение", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, предварительное заседание суда по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" назначено на 6 июня в Арбитражном суде Башкирии.

Теги: Башнефть, Роснефть, АФК Система
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