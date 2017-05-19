Иск Минобороны к дочке АФК "Система" на 5 млрд рублей оставлен без движения

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Минобороны РФ к частному оборонному холдингу "РТИ" (входит в АФК "Система"), говорится в решении суда. Согласно документу, опубликованному на сайте суда, иск оставлен без движения до 15 июня 2017 года в связи с тем, что военное ведомство не представило все необходимые бумаги. В частности, отсутствует акт сдачи - приемки работ от 2015 года.

В решении суд указывает, что иск Минобороны связан с исполнением "РТИ" государственного контракта, заключенного в 2014 году. Сумма исковых требований - более 4,9 млрд рублей.

ОАО "РТИ" выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны. Концерн был головным предприятием по созданию Национального центра управления обороной РФ. Сообщалось, что вместе с другими предприятиями промышленности "РТИ" оснастил этот центр техническими средствами и аппаратно-программными решениями.