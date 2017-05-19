Цена нефти Brent превысила $53 за баррель

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу, котировка июльского контракта на Brent превысила $53 за баррель (+0,9%). Последний раз Brent поднималась выше этой отметки на торгах 21 апреля.

Более активный августовский контракт также подорожал на 0,9%, до $53,11 за баррель.

Эксперты ожидают, что нефтедобывающие страны продлят срок действия соглашения на заседании в Вене, поскольку Саудовская Аравия, Россия и целый ряд других государств выразили поддержку дальнейшему ограничению добычи нефти.