Совет директоров "Газпрома" увеличит свое вознаграждение на 20%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома", утвердив рекомендацию повысить дивиденды акционерам за 2016 год на 1,9%, просит у тех же акционеров одобрения выплаты вознаграждения себе по итогам работы за минувший год (с июня 2016 по июнь 2017) на 20% больше, чем годом ранее.

Как сообщается в материалах "Газпрома", вознаграждение председателю совета (этот пост занимает Виктор Зубков) планируется увеличить уже до 31 млн рублей, заместителю председателя (этот пост занимает председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер (30 млн рублей).

Минимальный размер определен для членов совета, не осуществляющих дополнительных функций в совете, - 25,5 млн рублей. Вознаграждение за работу в совете получают только члены совета, не занятые на госслужбе.