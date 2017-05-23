Трамп представит проект бюджета на следующее десятилетие

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник представит проект бюджета на ближайшее десятилетие, предполагающий резкое сокращение расходов на социальные программы, включая здравоохранение, образование, льготное питание, пособия для инвалидов.

В общей сложности за это время госрасходы сократятся на $4,5 трлн, сообщает телеканал CNN. Доходные статьи даже с учетом снижения налогов должны вырасти на $1 трлн.

При этом Трамп обещает сбалансированный бюджет через 10 лет благодаря планируемому сокращению налогов и усилению экономического роста.

Часть социальных программ, которые, как считает Трамп, должны быть закрыты, существуют десятилетиями - они принимались в середине 1960-х годов при президенте-демократе Линдоне Джонсоне и за это время стали казаться неотъемлемым элементом американского общества.

Сэкономленные на них деньги пойдут на краткосрочное увеличение расходов на оборону, $200 млрд инвестиций в инфраструктурные проекты и новую программу отпуска по уходу за ребенком стоимостью от $19 млрд до $25 млрд. В США нет декретных отпусков с сохранением содержания и республиканцы хотят ввести 6-недельный оплачиваемый отпуск для любого из родителей после рождения или усыновления ребенка.

Здравоохранение и льготы

Около $250 млрд за 10 лет предлагается сэкономить за счет отмены реформы здравоохранения, осуществленной при президенте Бараке Обаме. В частности, будут существенно снижены затраты на программу медицинской помощи нуждающимся Medicaid. Кроме того, проект предусматривает изменения Medicaid и программы медицинского страхования детей, которые позволят уменьшить госрасходы еще на $616 млрд за период до конца 2027 фингода. Эти изменения в документе лишь упоминаются без описания.

Еще $192 млрд бюджет сохранит благодаря усложнению доступа к талонам на продовольствие. В период рецессии после кризиса 2008 года этими талонами пользовались 47 млн американцев, в дальнейшем, по мере восстановления экономики, их число сократилось на 3 млн, но все еще составляет около 13% населения страны.

Фермеры потеряют значительную часть льгот, Почтовую службу США ждут масштабные сокращения, а стратегический нефтяной запас страны будет урезан наполовину, чтобы привлечь недостающие средства, отмечает AP.

"Возможно, это самый консервативный бюджет за десятилетия, будь то при республиканской или демократической администрации", - заявил конгрессмен-республиканец Марк Медоус, председатель консервативной группы "Кокус свободы".

Битва за бюджет

Проект бюджета Трампа - на данный момент самое подробное изложение его ожиданий и приоритетов.

Однако документ еще должен пройти через обе палаты Конгресса, которые могут внести существенные изменения. Битва за бюджет будет ожесточенной, несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты: в самой Республиканской партии хватает фракций, которых не устраивает позиция президента, пишет The Wall Street Journal.

"С политической точки зрения будет чрезвычайно сложно. Мы говорим о реформе налогообложения, которая, на первый взгляд, благоприятствует слоям населения с высокими доходами, при этом уменьшается поддержка малообеспеченных групп", - отметил бывший эксперт Конгресса по бюджетным вопросам Уильям Хоугленд.

Госрасходы, не связанные с обороной, снизятся до 1,5% ВВП к концу следующего десятилетия, что намного меньше минимума за все время наблюдений - с 1962 года.

По словам главы административно-бюджетного управления Мика Малвани, президент лично изучил весь проект бюджета, одобряя или отклоняя предлагаемые варианты экономии. Однако Трамп не сможет передать документ конгрессменам лично, поскольку эту неделю он проводит в первом зарубежном турне, посещая страны Ближнего Востока и Европы. Эксперты отмечают необычность такого подхода: как правило, американские президенты по максимуму используют присутствие в Вашингтоне, чтобы продавить необходимые изменения.

Прогнозы

Белый дом крайне оптимистичен в своих прогнозах, рассчитывая на 10 лет экономического процветания: рост ВВП на 3% в год, инфляция на уровне 2% годовых, небольшое повышение безработицы с текущего уровня - до 4,8%, а также умеренное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Малвани признает, что "никогда не получится написать бездефицитный бюджет при росте (ВВП - ИФ) на 1,9%, это просто невозможно".

Рецессии в США не было уже почти восемь лет, безработица находится на многолетнем минимуме (4,4%), и ФРС только начинает цикл повышения процентных ставок. В истории США не наблюдается периодов беспрерывного роста дольше 10 лет. К тому же сейчас экономику сдерживает низкий рост производительности труда и снижение участия населения в трудовой занятости, поскольку поколение бэби-бума выходит на пенсию.

ФРС прогнозирует рост американской экономики в ближайшие годы на 1,8% в год, бюджетное управление Конгресса - на 1,9%. Белый дом рассчитывает, что налоговые послабления для бизнеса и изменения регулирования подстегнут экономический подъем, который, в свою очередь, снизит зависимость общества от социальных программ.