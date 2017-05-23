США решили экономить на международных организациях и миротворчестве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Проект бюджета госдепартамента США предполагает значительное сокращение расходов на международные организации, а также на осуществление миротворческой деятельности.

Как следует из текста проекта бюджета госдепартамента США, распространенном во вторник, вклад США в деятельность международных организаций в 2017 году, по предварительной оценке, составит около $1,444 млрд, а на 2018 финансовый год запрошено чуть более $996 млн.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом расходы сократятся на 31 процент, или примерно на $447 млн, отмечается в документе. Речь идет о вкладе США в деятельность 44 международных организаций, включая ООН и аффилированные с ней структуры, и НАТО, поясняют авторы документа.

Кроме того, значительное сокращение расходов в 2018 году предусмотрено на миротворческие операции. На проведение миротворческих операциях в Судане, Кот-д"Ивуаре, ЦАР, Конго, Сомали и других государств, где работают "голубые каски", в 2018 году запрошен бюджет в размере $1,2 млрд, что на 52 процента или на $1,3 млрд меньше, чем в прошлом году.