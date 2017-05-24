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Турция ограничила импорт пшеницы из России

Доля российских предприятий в импорте составит до 25%

Турция ограничила импорт пшеницы из России
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на аналитический центр "Совэкон" и топ-менеджеров двух российских экспортеров, на Россию будет приходиться только до четверти от всех выданных лицензий на импорт.

В Турции действует режим защиты внутреннего рынка: для поставки зерна без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта необходима лицензия. Турция с середины марта не выдает такие лицензии на поставку российской сельхозпродукции, отмечает издание.

По данным "Ведомостей", новые ограничения стали ответной мерой на запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, введенный РФ после того, как турецкие военные сбили российский истребитель. После встречи в 3 мая Москве президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа сторны договорились снять ограничения, однако, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, определенные ограничения сохранятся на протяжении трех-пяти лет. Это связано с завершением проектов российских инвесторов, которые начались в условиях запрета турецкого импорта.

Теги: Россия, Турция
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