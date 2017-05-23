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Россияне оценили безопасность отдыха в Турции меньше чем на "тройку"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россияне оценивают уровень безопасности в Турции на 2,66 баллов из пяти, сообщил на пресс-конференции во вторник глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Безопасность отдыхающих в Турции в среднем оценивается на 2,66 балла, и даже среди наиболее лояльных групп этот показатель не сильно превышает трех баллов из пяти возможных", - сказал он.

По данным ВЦИОМ, Турцию в качестве потенциального места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% опрошенных россиян. В основном поездку туда планируют молодые люди и жители столичных городов. Рекомендовать такое путешествие друзьям готовы 25% участников опроса (среди 18-24-летних - 48%, среди уже бывавших в Турции - 51%).

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов из 80 регионов России.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в феврале-марте этого года туроператоры отметили рост продаж туров в Турцию на 50-70% по сравнению с 2015 годом, когда страна была открыта для российских туристов. "Это связано с укреплением рубля и большим количеством акций раннего бронирования. Так, поездку в Турцию на лето в феврале и марте можно было приобрести со скидкой 25-30%", - отметила Ломидзе.

С конца ноября 2015 года до 28 августа 2016 авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено: авиакомпании двух стран выполняли только регулярные рейсы, тогда как чартерные были запрещены. Это одна из санкционных мер, принятых РФ после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября 2015 года.

После восстановления чартерного авиасообщения спрос на туры в Турцию быстро восстановился, сейчас представители туротрасли называют эту страну направлением номер один для россиян. Около 40% поездок российских туристов на майские праздники было совершено на курорты Турции. По прогнозам экспертов, в 2017 году страну посетит 3-3,5 млн россиян, то есть столько же, сколько посетило страну в 2015 году до введения запрета.

Теги: Турция, Россия, ВЦИОМ
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