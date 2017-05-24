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Минфин уменьшил оценку дефицита бюджета России в 2016 году до 3,4% ВВП

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в 2016 году был исполнен с дефицитом 3,4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Влияние на доходы бюджета оказывала цена на нефть, она опустилась до $41,7 за баррель, что почти на $10 ниже, чем годом ранее. На фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации федеральный бюджет исполнен с дефицитом 3,4% ВВП. Это самый большой дефицит с 2010 года. По сравнению с 2015 годом дефицит возрос на 1,1 процентного пункта, что преимущественно связано со значительным сокращением доходов федерального бюджета на 0,8% ВВП, при этом нефтегазовые доходы упали на 1,4% ВВП", - сказал он. Ранее Минфин оценивал дефицит в 3,5% ВВП, или 2 трлн 967,3 млрд рублей.

Законом о бюджете на 2016 год был предусмотрен дефицит в размере 3,7% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит, по словам министра, достиг минимального значения за последние пять лет - 9,1% ВВП. "Основным источником финансирования дефицита стали накопленные средства Резервного фонда, позволившие избежать чрезмерного сокращения расходов и обеспечить реализацию первоочередных антикризисных мероприятий. По итогам 2016 года было использовано 2,1 трлн рублей средств Резервного фонда", - сообщил он.

В доходах в 2016 году доля нефтегазовых доходов продолжала падать и достигла 36%, к ВВП нефтегазовые доходы составили 5,6%, это самый низкий показатель за 10 лет, напомнил Силуанов.

"Снижение нефтегазовых доходов в 2016 году на 1,2 трлн рублей было компенсировано ростом доходов, не связанных с нефтью и газом, рост их составил 0,9 трлн рублей, в том числе 0,7 трлн рублей было получено от продажи пакета акций "Роснефти". Без учета поступлений от продажи акций "Роснефти" дефицит бюджета увеличился бы и составил 4,3% ВВП", - сказал он.

Расходы бюджета в прошлом году составили 16,4 трлн рублей, или 99% к бюджету, неиспользованные ассигнования составили 220 млрд рублей и все перешли на 2017 год. "Переходящие на этот год остатки - это плата по госконтрактам, средства дорожного фонда и остатки, подлежащие направлению в резервный фонд, такие остатки составили 133,2 млрд рублей", - пояснил Силуанов. Он также напомнил, что в 2016 году были заблокированы 10% бюджетных ассигнований, которые были сокращены в конце года при внесении поправок в закон о бюджете. "Также этими поправками были выделены значительные объемы ассигнований на исполнение пенсионных обязательств, досрочное погашение кредитов, привлеченных ранее предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и это не могло не сказаться на ходе кассового исполнения бюджета, поэтому доля расходов четвертого квартала оказалась существенно выше, чем обычные расходы четвертого квартала в предыдущие годы", - сказал также он.

Министр напомнил, что исполнение бюджета в прошлом году осуществлялось в условиях завершения процесса адаптации российской экономики после резкого ухудшения внешних экономических условий в 2014-2015 годах. "Адаптация оказалась более быстрой, чем мы предполагали. Такая реакция экономики - подтверждение тех мер, которые были приняты в области финансов, бюджета, стимулирования экономического развития. В прошлом году ВВП сократился всего на 0,2%, при этом в конце года наблюдались положительные темпы роста. Темп инфляции замедлился, составил 5,4%, рубль стал одной из самых популярных валют среди иностранных инвесторов. Более здоровой стала и сама структура экономики, которая характеризуется растущей долей прибыли по ряду секторов", - сказал Силуанов.

Теги: Антон Силуанов
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