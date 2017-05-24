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Экономика

ЦБ спрогнозировал взрывной рост объема продаж электронных полисов ОСАГО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доля электронных продаж полисов ОСАГО достигает 12-14% в общем объеме продаж полисов обязательного страхования ответственности автовладельцев в РФ. Такие данные привел первый зампред Банка России Сергей Швецов на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку в среду. Он прогнозирует "взрывной рост электронных продаж в ОСАГО после отладки системы".

Обязательные продажи электронных полисов ОСАГО были введены на всей территории РФ с 1 января 2017 года. Сейчас Банк России совместно со страховщиками устраняет несовершенства действующей системы продаж.

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Комментируя итоги работы ЦБ в 2016 году в сегменте страхования, первый зампред Банка России сообщил, что "это был завершающий год очистки рынка от слабых или недобросовестных компаний, в том и другом случае деятельность таких игроков приносила вред потребителям финансовых услуг". Швецов отметил как положительный фактор принятие в прошлом году поправок в закон об ОСАГО, которые "направлены на снижение активности недобросовестных автоюристов, которые зарабатывали на выплатах страховщиков". "Речь идет о введении преимущественного порядка натуральных выплат в ОСАГО", - сказал Швецов.

Комментируя заявление первого зампреда ЦБ о необходимости технического совершенствования порядка электронных продаж, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс заявил в интервью "Интерфаксу", что "в настоящее время Российский союз автостраховщиков (РСА) разрабатывает трехлетнюю программу совершенствования IT-базы союза". "За три года общий объем инвестиций участников РСА в рамках этой программы составит порядка 750 млн рублей, по 250 млн рублей каждый год", - сказал он.

"В результате мы обеспечим не только бесперебойную работу действующей системы продажи электронных полисов ОСАГО, но и создадим задел на будущее", - убежден Юргенс. На базе усовершенствованной системы, по его словам, "в дальнейшем можно будет выстроить онлайн-продажи по всем другим видам страхования".

В свою очередь один из экспертов в страховой отрасли пояснил "Интерфаксу", что целый ряд инициатив, направленных на расширение возможностей потребителя, предполагающих создание новых сервисов для них, наталкивается на технические ограничения созданной системы, фундамент которой закладывался много лет назад и не предполагал возможного масштабирования задач. Теперь эти ограничения необходимо преодолевать, для решения этих задач потребуются значительные инвестиции, добавил он.

В ходе обсуждения итогов деятельности Банка России за 2016 год на профильном комитете Госдумы в среду руководитель Службы ЦБ РФ по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута сообщил, что за прошедший год служба затратила много усилий на анализ поступающих жалоб на деятельность субъектов финансового рынка. При этом он признал, что примерно 50% полученных жалоб свидетельствуют о недостатке финансовой грамотности потребителей, их жалобы можно признать необоснованными по этой причине. В этой связи Банк России, по словам Мамуты, уделял повышенное внимание вопросам финансовой грамотности потребителей.

Теги: ЦБ РФ
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