Lenovo в IV финквартале сократила чистую прибыль на 41%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китайская компания Lenovo Group Ltd., один из крупнейших в мире производителей персональных компьютеров, сократила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 41%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в январе-марте чистая прибыль составляла $107 млн против $180 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка выросла на 5% - до $9,58 млрд по сравнению с $9,13 млрд годом ранее.

По итогам всего финансового года Lenovo получила чистую прибыль в размере $535 млн против чистого убытка на уровне $128 млн за предшествующий год, результаты которого включают расходы на реструктуризацию ($596 млн) и разовые затраты ($327 млн).

Выручка за год уменьшилась на 4% - до $43,04 млрд по сравнению с $44,91 млрд.

Компания сократила поставки ПК на 1% - до 55,7 млн. При этом Lenovo увеличила продажи смартфонов на 22%, что позволило ей занять 3,5% глобального рынка.

Котировки акций компании на торгах в четверг в Гонконге подскочили на 5,1%.

По данным исследовательской компании IDC, на долю Lenovo приходится 21,4% мировых поставок персональных компьютеров.