Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о товарных интернет-агрегаторах

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий понятие товарного агрегатора и ответственность за предоставление им заведомо недостоверной информации о товаре (услуге) и продавце.

Законопроект направлен на защиту прав потребителей, которые приобретают товары и услуги в интернете.

Под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров. Законопроект возлагает на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя и ответственность в сумме уплаченного за товар аванса за ущерб, нанесенный в результате предоставления заведомо недостоверной информации. В частности, агрегаторы должны доводить до сведения потребителя информацию о себе и об изготовителе товара, в том числе наименование, адрес и ОГРН.

Товарный агрегатор не является реальным продавцом товаров или исполнителем услуг, он выступает в качестве непосредственного получателя денежных средств от потребителей в счет оплаты тех товаров (услуг), информация о которых аккумулируются им на своем сайте.

Законопроект закрепляет агрегатор товаров в качестве самостоятельного субъекта ответственности перед потребителями в части соблюдения их прав на информацию.

"Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, не идентифицируемых как классические продавцы, они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут ответственность за соблюдение прав потребителей на информацию о продавце (изготовителе, исполнителе), реализуемых товарах и предлагаемых услугах", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, имеется достаточно оснований считать, что "товарные агрегаторы", размещающие недостоверные сведения о реализации товаров, имеют непосредственное отношение к вытекающим нарушениям прав потребителей и обязаны в связи с этим принимать меры по устранению причин таких нарушений.