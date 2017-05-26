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РБК не будет платить дивиденды в преддверии смены основного собственника

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - РБК, контрольный пакет акций которого может сменить собственника в ближайшие недели, не будет выплачивать дивиденды за 2016 год.

Как сообщила компания, ее совет директоров утвердил рекомендацию для годового собрания (пройдет 29 июня) часть чистой прибыли за 2016 г. направить на формирование резервного фонда, а остаток не распределять.

Формально у РБК была возможность выплатить "предпродажные" дивиденды: компания в 2016 г. впервые за последние годы зафиксировала прибыль. По РСБУ она составила 372 млн рублей, по МСФО - 2,1 млрд рублей.

Сейчас РБК контролирует "Онэксим" Михаила Прохорова, переговоры о покупке компании ведет группа ЕСН Григория Березкина. Структура ЕСН - АО "Сотол Проект" - уже получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на приобретение 65,4% голосующих акций ПАО "РБК".

В середине апреля Березкин говорил "Интерфаксу", что сделка может состояться в ближайшие две недели. РБК - медиахолдинг, в который входят одноименный телеканал, интернет-медиа и печатные СМИ.

Теги: РБК, ЕСН, Григорий Березкин
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