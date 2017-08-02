Россия запретила поставки свинины из Румынии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россия со 2 августа запретила поставки живых свиней и продукции свиноводства, а также охотничьих трофеев из Румынии.

Как сообщает Россельхознадзор, ограничение введено "в связи с регистрацией очага африканской чумы свиней (АЧС) на территории Румынии (Жудец Сату-Маре)". Оно касается ввоза живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса диких кабанов, рого-копытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, не подвергнутых полной таксидермической обработке охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней.

В конце июля власти Румынии не разрешили вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину, летевшему в пассажирском самолете, пролет по своей территории в Молдавию, и поэтому самолет приземлился в Минске, откуда вице-премьер РФ вернулся в Москву, а остальные пассажиры полетели в пункт назначения (впоследствии Рогозина объявили персоной нон-грата и в самой Молдавии).

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал тогда Рогозин в своем твиттере (потом он удалил сообщения на эту тему).