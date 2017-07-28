Рогозин обвинил власти Румынии в угрозе жизни пассажиров рейса S7

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер России Дмитрий Рогозин обвинил власти Румынии в том, что они подвергли опасности жизни пассажиров рейса авиакомпании S7, которому не разрешили пролет над территорией страны.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал Рогозин в своем твиттере.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Игорем Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состояться мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Однако воздушные власти Румынии не дали разрешения на пролет авиалайнера через свое воздушное пространство. Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште.