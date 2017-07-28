МИД РФ расценил инцидент с самолетом Рогозина как сознательную провокацию

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве расценивают инцидент с самолетом, на котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, как провокацию.

"В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации был выражен решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Кишинев, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает в пятницу МИД РФ.

"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения", - заявляют на Смоленской площади.

Кроме того, "указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье", отмечают в МИД.

Российский вице-премьер в пятницу направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Игорем Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состояться мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

Однако воздушные власти Румынии не дали разрешения на пролет авиалайнера через свое воздушное пространство. Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство, и в посадке в Будапеште.