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Экономика

В АРБ предложили крупнейшим банкам обсудить их недовольство ассоциацией

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Некоторые члены Ассоциации российских банков (АРБ) предложили восьми крупнейшим банкам, собирающимся покинуть ассоциацию, в первой половине сентября обсудить, чем недовольны эти участники и что можно изменить в работе АРБ.

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Соответствующее письмо от имени 13 членов АРБ и двух сторонних кредитных организаций опубликовано на сайте ассоциации. Документ подписан руководителями Фора-банка, Челиндбанка, Юг-Инвестбанка, Челябинвестбанка, АктивКапитал банка (не входит в АРБ), ВКАбанка (не входит в АРБ), Классик эконом банка, банков "ИРС", "Кетовский", "Юнистрим", "Нальчик", Нижегородской банковской ассоциации, ассоциации "Рязанский банкирский дом", Банковской ассоциации Татарстана, Банковского клуба республики Хакассия. Из перечисленных банков только два входят в сотню крупнейших - Челябинвестбанк и Челиндбанк - и занимают по итогам полугодия 96-е и 99-е места соответственно по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Восемь крупнейших банков - Сбербанк, ВТБ , ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк 17 июля заявили о намерении выйти из АРБ. В совместном заявлении они тогда сообщили, что "зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации".

Президент АРБ Гарегин Тосунян в пятницу пояснил журналистам, что фактически эти кредитные организации уже не являются членами ассоциации, но официально перестанут ими быть после принятия соответствующего решения на очередном заседании совета АРБ, запланированном на сентябрь.

Авторы обращения к крупнейшим банкам отмечают, что для проведения переговоров с "недовольными" банками сформировали контактную группу. "С уважением относясь к вашей позиции, представители ассоциации хотели бы ознакомиться с вашими предложениями о том, что следует изменить в деятельности АРБ. (. . .) Просим принять участие во встрече в удобное для вас время в первой половине сентября 2017 года", - говорится в документе.

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Кроме того, авторы письма напомнили, что АРБ работает по принципу "один участник - один голос": любой банк вне зависимости от своего размера может поднимать любые вопросы в рамках ассоциации. "Каждый член ассоциации имеет право и всегда имел возможность инициировать рассмотрение вопросов, касающихся процедур принятия решений внутри нашего делового объединения", - отмечают они.

Вместе с тем, крупнейшие банки ранее подчеркивали, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны. "Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами. Зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер", - говорилось ранее в их заявлении. Тосунян через несколько дней после заявления крупнейших банков сообщил, что готов оставить свой пост, если от этого будет зависеть сохранение ассоциации.

Глава АРБ в пятницу заверил журналистов, что не имеет отношения к обращению некоторых членов ассоциации к "недовольным" банкам. "У многих эти вопросы возникают, какие-то инициативные группы между собой это обсуждают и даже выходят с какими-то идеями. Но я в этих процессах не участвую. Мне надо чуть-чуть быть в стороне, нельзя всюду присутствовать, чтобы не было эффекта навязывания", - заявил он.

Он в очередной раз отметил, что причиной выхода восьми кредитных организаций из АРБ стала разница в интересах "наикрупнейших и всех остальных". По его словам, выход крупнейших банков из ассоциации сопоставим по масштабам с потерями АРБ от отзыва лицензий банков за последние годы.

"Выход любого участника для бюджета АРБ серьезное значение имеет. Представьте, сколько банков вышли по причине отзыва лицензии. У нас банковская база за последние несколько лет сократилась почти вдвое, поскольку количество банков сократилось на 350. Это проблема. (...) Но мы немного фанаты, (...) будем сжиматься в количественном составе, но все равно будем работать по максимуму, привлекая специалистов из банков", - отметил Тосунян.

За восьмью крупнейшими банками из АРБ намерен выйти ряд других игроков, написала в пятницу газета "Коммерсантъ". По данным издания, несогласные с политикой Тосуняна планируют перейти в Ассоциацию региональных банков (Ассоциация "Россия", ее возглавляет председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков), радикально реформировав ее.

Тосунян отметил, что никакие другие кредитные организации официально о своем выходе из АРБ не сообщали. "Официально не сообщали до сих пор. Что касается проблем связанных с тем, что в силу каких-то обстоятельств собственники могут какие-то для себя решения предпринять, такие разговоры, конечно, всегда ходят. (...) Я к этому отношусь как к естественному нормальному процессу, также как и когда они обратно будут возвращаться, тоже отнесусь как к естественному нормальному процессу. Жизнь настолько непредсказуема. (...) Все возможно в этой жизни. Конечно, я не удивлюсь, если процессы дезинтеграционные потом заменятся на интеграционные", - отметил глава АРБ.

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