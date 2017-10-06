Из-за любителей шоколада в Азии сократятся избыточные запасы какао-бобов в мире

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Бурный рост спроса на шоколад в странах Азии, включая Китай и Индию, приведет к сокращению избыточного предложения какао-бобов на мировом уровне, поскольку одновременно снижаются урожаи в Западной Африке. Такой прогноз дают ведущие мировые компании отрасли, включая Cargill Inc. и Barry Callebaut AG.

"Урожай, вероятно, будет не таким большим, как в прошлом году, а рост спроса по-прежнему сохраняется", - заявил президент департамента какао-бобов и шоколада Cargill Харольд Пёльма в интервью агентству Bloomberg в Сингапуре, где на этой неделе проходила Международная конференция какао.

По оценкам Cargill, потребление какао-бобов и шоколада в Азии будет увеличиваться в ближайшие годы на 3-4%, тогда как в среднем по миру - на 2%. В Индии среднегодовые темпы роста в следующие пять лет будут близки к 15%, в Китае - 3-4%.

В 2016 году какао-бобы подешевели более чем на треть, поскольку высокие урожаи в Гане и Кот-д'Ивуаре обеспечили их перепроизводство, и в 2017 году снижение цен продолжилось, в апреле они падали до минимума за девять лет. Совместно Гана и Кот-д'Ивуар обеспечивают две трети мирового предложения какао-бобов.

Однако в текущем сельхозгоду ожидается снижение урожаев как в странах Западной Африки, так и в Индонезии.

Citigroup ожидает, что перепроизводство какао-бобов сократится с 500 тыс. тонн в прошлом сельхозгоду до 50 тыс. тонн в 2017-2018 сельхозгоду.

С апрельского минимума цена какао-бобов на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке подскочила на 19%, до $2084 за тонну, но сохраняющийся избыток предложения ограничивает дальнейший подъем.