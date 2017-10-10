Отрицательный капитал банка "Открытие" составил почти 190 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совокупный отрицательный капитал банка "ФК Открытие" и санируемого им банка "Траст" составил на 1 октября 346,8 млрд рублей, свидетельствуют данные, раскрытые кредитными организациями на "Федресурсе".

У "Открытия" показатель капитала составил минус 188,87 млрд рублей, у "Траста" - минус 157,89 млрд рублей.

На 1 сентября у "Открытия" был положительный капитал в размере 158,05 млрд руб., у "Траста" - отрицательный (минус 99,4 млрд руб.).

"Основные причины снижения размера собственных средств банка "Открытие" до отрицательных значений: досоздание резервов, отрицательная переоценка ценных бумаг в портфеле банка и оказание безвозмездной помощи дочерней структуре. Кроме того, на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины. После того, как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Открытие".

"Так как Банк России осуществляет мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка "Открытие", снижение капитала до отрицательной величины не оказывает влияние на деятельность банка. Банк "Открытие" продолжает работать в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами. Снижение собственных средств - это закономерное действие в рамках реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости банка. Кроме того, при снижении собственных средств до отрицательной величины происходит уменьшение размера уставного капитала до 1 рубля, что является одним из обязательных условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора", - сказали в "Открытии".

Основные причины увеличения отрицательного капитала "Траста" - расходы на формирование резервов по кредитам, выданным до начала процедуры финансового оздоровления банка, переоценка портфеля ценных бумаг, а также приобретение акций финансовых организаций. "Динамика капитала не влияет на деятельность банка - он продолжает работать в штатном режиме, выполняя обязательства перед клиентами", - заявили в "Открытии".

ЦБ в конце августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. Временная администрация в банк была назначена сроком на 6 месяцев. Банк, который должен возглавить Михаил Задорнов из ВТБ , в перспективе, возможно, будет объединен с другой попавшей под санацию ЦБ кредитной организацией - Бинбанком.

ЦБ получит в банке "Открытие" не менее 75%, нынешние владельцы сохранят максимум 25%-ную долю, но только в том случае, если временная администрация не выявит у кредитной организации отрицательный капитал, сообщал регулятор.

Основной акционер "ФК Открытие" - "Открытие Холдинг". Бенефициарами этой компании являются Вадим Беляев, совладельцы НК "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.