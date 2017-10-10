Банк "Открытие" уведомил о списании субординированного долга на $200 млн

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк "Открытие" уведомил инвесторов о списании еще одного выпуска субординированных евробондов - в объеме $200 млн. Соответствующее уведомление он разместил на Ирландской фондовой бирже.

Этот выпуск был размещен в июне 2013 года, в августе 2015 года он был переквалифицирован в бессрочный. Условия займа соответствуют требованиям положения Банка России 395-П (Базель III) для включения его в состав добавочного капитала первого уровня.

Условиями выпуска предусматривается полное списание займа в случае снижения норматива достаточности базового капитала ниже 5,125% или в случае введения процедуры предупреждения банкротства со стороны АСВ.

ЦБ на прошлой неделе уведомил о срабатывании триггера по субординированным инструментам банка "Открытие". В сообщении на бирже указано, что по состоянию на 26 сентября норматив достаточности базового капитала банка был меньше 5,125%. Суборды могут быть списаны 8 ноября, то есть через 30 рабочих дней с момента срабатывания триггера.

На прошлой неделе банк "Открытие" разместил на Ирландской фондовой бирже сообщение, что планирует списать суборд на $300 млн.

По состоянию на 1 октября, капитал "Открытия" ушел в минус : если месяцем ранее он был положительным и составлял 158 млрд рублей, то на начало октября отрицательная величина капитала банка составила 189 млрд рублей, свидетельствуют данные "Федресурса". Это означает, что капитал банка будет списан до 1 рубля и прежние владельцы "Открытия" не смогут сохранить даже 25-процентную долю в капитале банка.

У "Открытия" также учитывался суборд, привлеченный по старым правилам (выпуск NMOSRM-19 на $500 млн), но банк пока не уведомлял его держателей о списании. Судьба этого займа вызывала вопросы у аналитиков и инвесторов, которых интересовало, будет ли этот долг списываться. Проспекты "старых" бондов, выпущенных до 1 марта 2013 года, предполагают, что списание номинала в одностороннем порядке возможно лишь в случае банкротства эмитента, но никак не санации .

Тем не менее, судебная практика сложилась не в пользу кредиторов. К примеру, держатели субординированных депозитов санируемого банка "Таврический" в судебном споре с АСВ и ЦБ дошли до Верховного суда РФ, который не нашел нарушений в том, что банки, находящиеся на санации, списывают "старые" субординированные кредиты в одностороннем порядке.

"Наша позиция заключается в том, что все субординированные обязательства должны быть либо списаны, либо конвертированы. По отдельным субординированным кредитам или депозитам, которые были заключены до вступления в силу этого закона, идут судебные разбирательства. Но здесь мы предпочитаем все-таки отстаивать нашу позицию, в дальнейшем суды принимают решение", - заявил в сентябре зампред ЦБ Василий Поздышев.

ЦБ РФ в конце августа 2017 года объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора. Временная администрация в банк была назначена с 29 августа сроком на 6 месяцев.