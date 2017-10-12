Песков допустил пояснения Путина по ситуации с турбинами на встрече с немецким бизнесом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не предполагает обсуждать с представителями Siemens ситуацию с поставками турбин в Крым во время встречи с деловыми кругами, но готов сделать разъяснения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это не предполагается. Если этот вопрос будет подниматься, то, естественно, президент будет готов дать необходимые разъяснения. Это не встреча один-на-один с представителями Siemens, представители Siemens будут среди других представителей", - сказал журналистам Песков.

Член правления Siemens Клаус Хельмрих, курирующий бизнес концерна в Европе и Африке, принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с представителями деловых кругов Германии, предает корреспондент "Интерфакса" из Сочи.

Встреча организована по инициативе Восточного комитета германской экономики. Помощник президента Юрий Ушаков ранее говорил, что в мероприятии примут участие порядка 20 представителей немецкого бизнеса, в основном - главы правлений. Среди компаний-участников - Linde, Bauer, Wintershall, Knauf, Metro, Schaeffler, Nord Stream и другие.

5 июля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что турбины производства Siemens были поставлены в Крым в обход санкций. Представитель компании в Мюнхене заявил агентству, что компания не поставляла турбины в Крым и "соблюдает все ограничения экспортного контроля". По данным Reuters, две турбины модели SGT5-2000E были выгружены в порту Севастополя.

Российская компания ВО "Технопромэкспорт", которая строит станции Крыму, 6 июля распространила заявление, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. При этом она модернизировала эти установки на российских заводах при помощи инжиниринговых компаний из РФ. Так как в проект изначально были заложены определенные технические решения, приобретенные установки пришлось приводить к условиям и требованиям проекта, закладывавшимся изначально.

"Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь - той же мощности. Близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.