"Роснефтегаз" не дал правительству прогноз прибыли от дивидендов "Роснефти"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Государственный холдинг "Роснефтегаз", который владеет 50%+1 акция "Роснефти", не поделился с чиновниками прогнозами дивидендов от "Роснефти" в 2018-2020 годах.

Как сообщается в заключении Счетной палаты на проект ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", "Роснефтегаз" представил Росимуществу прогноз поступлений дивидендов на 2018-2020 годы только в отношении доходов от владения акциями ПАО "Газпром" и ПАО "Интер РАО".

"Представленный АО "Роснефтегаз" прогноз не учитывает поступления по акциям ПАО "НК "Роснефть" в связи с отсутствием информации", - говорится в заключении Счетной палаты.

Также в документе сообщается, что в ходе сравнительного анализа прогноза Минфина, представленного в Счетную палату, и уточненного прогноза Росимущества установлено, что в прогнозе Минфина по 15 из 16 акционерных обществ параметры поступлений дивидендов оставлены без изменений, снижение объемов поступлений отмечается только по АО "Роснефтегаз".

"Роснефтегаз" представило Росимуществу прогноз поступлений дивидендов на 2018-2020 годы от владения акциями "Газпрома" и "Интер РАО" в следующих объемах: в 2018 году - 26,684 млрд рублей, в 2019 году - 9,373 млрд рублей, в 2020 году - 8,940 млрд рублей.

Также "Роснефтегаз" не представил чиновникам прогноз своей чистой прибыли на 2018-2020 годы. "В связи с отсутствием в расчетах Минфина и Росимущества показателей чистой прибыли АО "Роснефтегаз", послуживших расчетной базой для определения объемов дивидендных платежей в плановом периоде, не представляется возможным признать достоверными расчеты Минфина и Росимущества. Также отмечается, что Росимуществом не принимались дополнительные меры по получению информации от АО "Роснефтегаз" в полном объеме", - отмечается в заключении Счетной палаты РФ.

"Роснефтегаз" входит в число 4-х крупных плательщиков, которые в 2018-2020 годах должны обеспечить основной объем поступлений в федеральный бюджет доходов от перечисления дивидендов.

Ранее сообщалось, что "Роснефтегаз" не будет платить дивиденды за весь 2016 год в дополнение к выплаченным в течение года промежуточным дивидендам в размере 717 млрд рублей из-за полученного в 2016 году убытка. Согласно бухгалтерской отчетности АО, "Роснефтегаз" получил в 2016 году убыток в размере 90,443 млрд рублей. А в 2015 году у компании, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", была прибыль в 149,36 млрд рублей.

АО "Роснефтегаз" на 100% принадлежит государству.