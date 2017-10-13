Впервые на британском рынке элитной недвижимости попросили оплату только в биткойнах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Дом в престижном районе Лондона Ноттинг-Хилл выставлен на продажу за 17 млн фунтов стерлингов (почти $23 млн), однако продавец согласен на оплату только в биткойнах, пишет британская Evening Standard.

По текущему курсу (биткойн в пятницу превысил $5600) цена объекта составит менее 3030 биткойнов.

Соучредитель инвесткомпании London Wall Лев Логинов приобрел шестиэтажный дом рядом с Портобелло-роуд, которая считается самой длинной торговой улицей в Европе, в 2013 году.

"Мы хотим изменить восприятие криптовалюты. Мы считаем, что в будущем исчезнет необходимость в юристах и правовом титуле на недвижимость, и, таким образом, реально изменится процесс проведения сделок с недвижимостью", - заявил Логинов.

По его мнению, вероятным покупателем может стать предприниматель из Азии, чей бизнес связан с современными технологиями и кто хорошо знаком с биткойнами.

В сентябре предприниматель Дэниэл Рой выставил на продажу дом в юго-восточном пригороде Лондона Пекхэм за 1,7 млн фунтов, заявив, что готов рассмотреть предложения от 500 биткойнов. Однако он не отказывался принимать другие платежные средства.

По оценкам Кембриджского университета, ежедневно в мире проводится более 250 тыс. транзакций в биткойнах.