Силуанов заявил о готовности бюджета РФ к возможному расширению санкций США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бюджет России готов к возможному расширению санкций США за счет включения в них суверенного долга, но российская сторона рассчитывает на разумный подход при подготовке предложений по развитию санкционных решений, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, иностранные инвесторы на встречах интересуются, как Россия будет реагировать в случае изменения санкционного режима.

"Мы максимально что могли, то сделали. Мы снижаем дефицит бюджета, мы основываемся на том, что в случае изменения каких-то внешних ограничений, мы сможем основываться на своих собственных ресурсах, потому что при снижении дефицита бюджета мы сможем за счет внутренних инвесторов профинансировать наш дефицит бюджета, поскольку видим, что достаточно ликвидности сейчас в экономике, достаточно высокий спрос на наши рублевые активы", - сказал Силуанов в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне.

"Надеемся на разумный подход со стороны тех, кто будет готовить предложения по каким-то развитиям сакнционных решений и так далее", - отметил также он.

Министр подчеркнул, что любые санкции противоречат интересам и самих же инвесторов, в том числе иностранных, которые неплохо зарабатывают на российских бумагах.

"Мы справимся самостоятельно в случае расширения списка санкций, но с другой стороны, если мы хотим открытости, если мы хотим отсутствия каких-то границ в перетоках капитала, о чем мы все говорим в двадцатках, на ОЭСР и так далее, то, конечно, введение санкций было бы далеко не самым правильным решением", - заявил он.

Министр также отметил, что в ОФЗ "достаточная" доля американских инвесторов. "Европейцы, норвежцы там, но и американцы тоже присутствуют", - сказал Силуанов.

По его словам, с министром финансов США Стивен Мнучином он тему санкций не обсуждал.

Ранее, в июне 2016 года, сенат США одобрил поправку, предусматривающую ужесточение антироссийских санкций. В частности, американским компаниям и физическим лицам запрещены сделки по предоставлению российским банкам финансирования дольше, чем на 14 дней (было 90 дней).

Помимо этого в документе есть положение, что не позднее 180 дней после даты принятия закона министр финансов по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга и всех возможных деривативных продуктов, привязанных к суверенному долгу РФ.