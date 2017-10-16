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QIA и Glencore получит от CEFC 3,9 млрд евро и $4,57 млрд за 14,2% "Роснефти"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского трейдера Glencore завершил переговоры с китайской CEFC China Energy Company Limited (CEFC), говорится в сообщении Glencore.

За 14,16% "Роснефти" CEFC заплатит консорциуму 3 млрд 905,85 млн евро и эквивалент $4 млрд 576,09 млн в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа.

Вырученные средства консорциум направит на погашение финансирования, привлеченного в Intesa Sanpaolo и некоторых российских банках для приобретения 19,5% "Роснефти" у "Роснефтегаза" в декабре 2016 года, сказано в сообщении.

После сделки, как сообщалось, у QIA и Glencore останется соответственно 4,8% и 0,5% "Роснефти".

Теги: Роснефть, Glencore, CEFC
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