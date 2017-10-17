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Экономика Спор "Роснефти" и АФК "Система"

Суд отказал АФК "Система" в кассации на арест активов по иску "Роснефти"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Уральского округа (Екатеринбург) во вторник отказал в удовлетворении кассационных жалоб АФК "Система" и АО "Система-Инвест" (дочерняя компания АФК "Система") о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов корпорации по иску "Роснефти" на 170,6 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

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"Система" в своей кассации требовала отменить определение Арбитражного суда Башкирии от 23 июня об аресте активов компании и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (Челябинск) от 14 августа, которым эти обеспечительные меры были оставлены в силе.

Арбитражный суд Уральского округа 31 октября рассмотрит похожую кассацию "Системы" и ее "дочки" АО "Система-Инвест" на определения судов нижестоящих инстанций об отказе отменить обеспечительные меры в виде ареста активов корпорации по иску "Роснефти".

В кассационной жалобе заявители просят отменить определение Арбитражного суда Башкирии от 12 июля и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября.

Обе кассационные жалобы касаются по сути одного решения, но не объединены в одно производство и поэтому рассматриваются в разное время.

Как сообщалось, "Роснефть" подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд рублей убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году.

По просьбе "Роснефти" на активы "Системы" (пакеты акций - 31,76% ПАО "МТС" , 100% "Медси" и 90,47% "БЭСК") были наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей к первоначальной сумме требований.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа удовлетворил иск "Роснефти" частично и постановил взыскать с "Системы" 136 млрд рублей. В апелляции решение обжаловали и "Система", и "Роснефть", которая рассчитывает на полное удовлетворение своих претензий к АФК.

"Система" позже попросила снять арест с 6,54% акций "МТС" и 100% акций "Медси" в связи с тем, что иск "Роснефти" к АФК был удовлетворен не полностью. Суд отказал АФК в снятии ареста с части указанных активов.

АФК "Система" изначально называла иск "Роснефти" необоснованным.

Теги: АФК Система, Роснефть
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