Дворкович прокомментировал снижение порога беспошлинной интернет-торговли

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Порог беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых у зарубежных онлайн-ритейлеров, пока нецелесообразно опускать ниже 200 евро за посылку, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Мы считаем, есть разные расчеты. По моим ощущениям, ниже 200 евро снижать не надо. При таком уровне мы можем получить тот бюджетный эффект, который Минфин предлагал", - заявил он журналистам.

А.Дворкович отметил, что изменение порога целесообразно координировать с планами ЕврАзЭС. "Лучше это делать в рамках ЕврАзЭС, конечно, это было бы идеально, если все вместе будут координироваться. Надо найти золотую середину", - сказал вице-премьер.

В настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 год в размере действующих в настоящее время 1 тыс. евро, на 2019 год - 500 евро, на 2020 год - 200 евро. В недавно опубликованном проекте бюджета было зафиксировано предложение Минфина РФ сократить порог беспошлинного ввоза с 1 июля 2018 года сразу до 20 евро для получения допдохода в бюджет в размере 30 млрд рублей в 2018 г. и 60 млрд рублей в 2019 г. Позднее Минфин сообщил, что такое резкое снижение маловероятно.