ЦБ РФ подготовил предложения по внедрению регулятивной "песочницы"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект доклада президенту РФ по созданию в России регулятивной "песочницы", сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

В октябре президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере поручил правительству РФ и Банку России к 20 декабря 2017 года представить предложения по созданию на базе ЦБ регулятивной площадки в виде "песочницы".

Regulatory sandboxes ("регулятивные песочницы") - особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям протестировать свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство.

По словам источника "Интерфакса", подготовленные ЦБ РФ предложения направлены для согласования в Минэкономразвития. Согласно планам регулятора, апробация новых технологий в "песочнице" может проводиться в двух формах - тестирования и ограниченного регулятивного эксперимента.

Собеседник агентства сообщил, что на первом этапе ЦБ предлагает тестировать проекты без риска для потребителя, а на втором этапе может проводиться пилотирование финансовых технологий в форме ограниченного регулятивного эксперимента. В этом случае проект будет реализовываться в реальных условиях, но в ограниченном периметре действия и под присмотром ЦБ. Также к контролю над "пилотом" могут быть привлечены другие государственные органы.

По словам источника, Банк России также выступает за то, чтобы работу "сэндбокса" обеспечивали два совета. Первый должен быть межведомственным, в него могут войти представители органов исполнительной власти. Этот совет сможет рассматривать заявки потенциальных участников "песочницы", заниматься другими вопросами ее деятельности.

Второй совет должен включать в себя участников финансового рынка, также сюда ЦБ предлагает включить представителей Ассоциации развития финансовых технологий (АФТ) и фонда "Сколково". Этот орган тоже будет участвовать в отборе заявок претендентов на участие в проекте.