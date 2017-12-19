Антимонопольное ведомство ФРГ заподозрило Facebook в злоупотреблении сбором данных

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное ведомство по картелям ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении данными германских пользователей, поскольку социальная сеть занимается неограниченным сбором и обработкой данных пользователей из третьих источников, нарушая европейские нормы.

Facebook занимает в Германии доминирующее положение среди других соцсетей, которым злоупотребляет. При регистрации от немцев требуется дать согласие на неограниченный сбор данных из третьих источников и сопоставление их с данными, собранными самой социальной сетью, в обмен на возможность стать пользователем, говорится в заявлении ведомства. Такими третьими источниками являются как мессенджер WhatsApp или приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram, которые принадлежат Facebook, так и интернет-страницы и мобильные приложения других владельцев, которые связаны с соцсетью.

"Facebook собирает и обрабатывает данные со страниц в интернете, на которые пользователь переходит с социальной сети, даже если он и не нажимает при этом кнопку "мне нравится", - заявил глава Федерального ведомства по картелям Андреас Мундт.

По его словам, размах и методы сбора данных нарушают европейские нормы в этой сфере, сообщает Deutsche Welle.

По мнению чиновников, Facebook как доминирующая компания должна учитывать то, что у пользователей нет реальной альтернативы. Регистрируясь, пользователь стоит перед выбором принять все условия Facebook или отказаться от использования этой соцсети. В таких условиях невозможно говорить о том, что пользователь дает Facebook действительное согласие на сбор и обработку данных в том объеме, в котором это происходит.

В настоящее время ведомство проводит административное расследование в отношении Facebook. Решение ожидается не раньше лета 2018 года.