Ритейлеры потеряли 2,5 млрд руб. из-за сбоя в работе кассовой техники

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сбоя в работе кассового оборудования, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"По нашим подсчетам, от сбоя пострадало порядка 9% рынка; оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд - недополученная прибыль ритейлеров в этот день", - заявил президент АКИТ Алексей Федоров (его слова процитированы в сообщении, распространенном пресс-службой ассоциации).

Массовый технический сбой наблюдался в период с 01:00 20 декабря в работе контрольно-кассовой техники производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель", сообщалось в письме заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова в УФНС по регионам.

Пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, могут проводить расчеты без ее применения в связи с отсутствием вины в этом, говорится в письме. После восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по ККТ выручки.

"Сегодня мы наблюдаем первый прецедент на рынке, когда ФНС фактически разрешает работать без касс. Это очень здорово, что ФНС так быстро реагирует на происходящие изменения. Нам очень приятно, что ведомство слышит налогоплательщиков и в течение нескольких часов выпускает разрешение работать без касс. Однако, мы понимаем, что, например, компания DNS, которая находится во Владивостоке, потеряла несколько миллионов рублей, потому что рабочий день там начинается гораздо раньше, и разрешение дойдет до них только к концу дня. Мне очень жаль компании, находящиеся к востоку от Урала, которые из-за сбоя понесли большие убытки", - сказал Федоров.

Рынку необходим страховой продукт, чтобы ритейлеры могли страховать убытки от таких сбоев в работе онлайн-касс, считает он.