Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в связи со сбоем кассового оборудования на предприятиях торговли в ряде регионов рекомендует в подобной ситуации фиксировать на фото или видео процесс покупки дорогостоящих товаров. Помимо этого ведомство советует запастись свидетелями ее совершения, чтобы иметь право на возврат в случае необходимости.

"При приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными при возврате товара", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены, добавили в Роспотребнадзоре.

Там пояснили, что согласно пункту 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55 отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

В ведомстве отметили, что ситуация остается на контроле.

Как сообщалось, в среду ряд АЗС России столкнулись с проблемами в работе в связи с остановкой фискальных регистраторов. О техническом сбое "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе сети АЗС "Газпром нефти" и пресс-службе "Роснефти", где сбой произошел на станциях дочерних компаний. Корреспонденты агентства в регионах сообщают, что в ночь на четверг возникли проблемы также у АЗС "ЛУКОЙЛа".

Источник "Интерфакса" в отрасли уточнил, что проблемы связаны с обновлением программного обеспечения производителей фискальной техники.

Большинство крупных ритейлеров заявили об отсутствии массовых сбоев в работе контрольно-кассовой техники (ККТ).

Вместе с тем в магазинах Х5 Retail Group (крупнейший по выручке ритейлер в России) наблюдался сбой нескольких процентов кассовых аппаратов, большинство которых удалось устранить в кратчайшие сроки. Кроме того, со сбоем в работе ККТ столкнулась сеть бытовой техники и электроники "Эльдорадо" в части магазинов, у "М.Видео" проблем с ККТ не было. Об отсутствии сбоев также сообщили в Inventive Retail Group и Zenden.

Массовый технический сбой наблюдался в период с 01:00 20 декабря в работе контрольно-кассовой техники производителей АО "Штрих-М", ООО "РР-Электро", ООО "Тринити" и ООО "НТЦ "Измеритель", сообщалось в письме заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова в УФНС по регионам.

Пользователи, в работе контрольно-кассовой техники которых произошел сбой, могут проводить расчеты без ее применения в связи с отсутствием вины в этом, говорится в письме. После восстановления работоспособности контрольно-кассовой техники пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной по ККТ выручки.