Итоги 2017: Конкуренция как порождение монополии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В последние дни декабря сотрудники "Газпрома" по традиции ждут кадровых новостей. Все помнят громкие предновогодние пресс-релизы о "кадровых перестановках": например, 30 декабря 2011 года в отставку был отправлен зампред по производству Александр Ананенков, 29 декабря 2012 года, ровно пять лет назад, "Газпром" без особых сожалений проводил на пенсию стратега Владу Русакову.

В отличие от других отставников "Газпрома", Русакова не собиралась отдыхать на даче или в безобидных саморегулируемых организациях - и уже через три месяца после проводов вышла на работу в "Роснефть". Которая тогда еще не была конкурентом "Газпрому". И сделала ее конкурентом "Газпрому", дав материал для размышлений экспертам по HR-стратегиям.

Из нефтяной в нефтегазовую

На фоне прохладных отношений с газовой монополией "Роснефть" исторически относилась к газу (как к духу "Газпрома") с ноткой классовой вражды. У настоящих нефтяников всегда считалось страшнейшим проклятием в процессе геологоразведки вместо нефти найти газ. У нефтяных проектов как таковой газовой составляющей и не было. Например, Ванкорское месторождение компания запустила в 2009 году, а процесс утилизации попутного газа на нем начался только в 2013 году. А так на нем сжигалось примерно 8 млрд куб. м газа в год.

Сейчас у "Роснефти" своя газовая стратегия с целью выйти к 2020 году на добычу в 100 млрд куб. м. В 2012 году компания добыла 16,39 млрд куб. м.

С тех пор добыча росла не только органически - "Роснефть" купила ТНК-BP и "Итеру", "Сибнефтегаз".

В 2016 году НК добыла 67,1 млрд куб. м, за последние 4 отчетных квартала (с IV квартала 2016 по III квартал 2017 года) - 68,63 млрд куб. м.

Кадры

Русакова ушла не одна. За ней последовало еще много профессионалов из "Газпрома" - совершенно разных специализаций. Они серьезно развили (не только газовые) компетенции "Роснефти" и повысили ее капитализацию.

А руководство газовой монополии как будто хотело помочь "Роснефти" укрепить кадровый состав, затеяв переезд монополии в Санкт-Петербург. Без последствий переболеть переездом смогли далеко не все. Некоторые, даже очень благосклонно смотревшие на переезд в северную столицу, не ужились с северным укладом и расстались с группой "Газпром", через месяцы и через годы после релокации.

Мог ли "Газпром" подстраховаться и заранее оговорить с менеджером, что тот не будет идти работать к конкурентам? В "Газпроме" "Интерфаксу" сказали, что такого инструментария Трудовой кодекс не предоставляет, и в контракте с Русаковой такой механизм или условие cooling-off предусмотрено не было.

Деньги

С людьми вышло наружу и глубокое понимание того, как устроена экономика "Газпрома" и какие у нее есть реальные внутренние резервы. "Роснефть" - не единственный крупный независимый производитель газа. Но в последние годы в отраслевых дискуссиях ей удается звучать громче, становясь своеобразным ледоколом реформ. В чем-то такая уверенность может опираться на государственный статус, в чем-то - на масштаб деятельности.

Руководитель рабочей группы по вопросам топливно-энергетического комплекса комиссии при президенте по вопросам ТЭК Сергей Кудряшов (очевидно, опираясь на экспертизу выходцев из "Газпрома") в 2014 году публично раскрыл эти секреты: включение в тариф на транспортировку газа для независимых производителей "арендных платежей, которые более чем на треть формируются за счёт переоценки основных фондов ГТС". Он также предложил оценить "объективность отнесения на внутренний тариф капитальных затрат для инфраструктуры, работающей как на внутренний рынок, так и на экспорт". "Наши внутренние потребители, конечно, не должны субсидировать транспортировку газа на экспорт", - напутствовал на том же заседании президент Владимир Путин.

Вопрос об индексации тарифа на транспорт газа для независимых никогда не давался легко: всегда существовала разница в один-два процентных пункта между проектом ФАС/ФСТ и тарифным решением. Однако к концу "пятилетки Русаковой" объединенных усилий независимых производителей уже хватает на то, чтобы блокировать любую индексацию (в 2016 и 2017 году). Более того, в "Роснефти" в голос говорят об основаниях для снижения тарифа на транспорт газа НПГ.

Согласно расчётам "Интерфакса", разница в выручке "Газпрома" от транспортировки газа независимых производителей за 2012-2017 год между значениями проектов приказов и фактических решений составила около 40 млрд рублей. И сейчас речь идет не только о недополученной выручке, а об убытках по виду деятельности. В "Газпроме" уже заявили, что в 2017 году получают убыток от продаж (не чистый убыток) от услуги по транспортировке газа независимых.

От "Газпрома" уже последовал ассиметричный ответ в виде повышения тарифов на подземное хранение газа, сказали "Интерфаксу" источники в отрасли. Независимые производители, кстати, борются и за государственное регулирование тарифов на услуги ПХГ.

Нет ничего более временного, чем постоянное

По мере того как независимые производители набирали силу, начались разговоры об отмене экспортной монополии.

"Важным условием для развития газового бизнеса является повышение технологичности производства и создание благоприятной регуляторной среды, в частности, получение доступа к экспорту газа. Это позволит эффективно монетизировать газовые ресурсы компании за счет экспорта трубопроводного газа новым европейским потребителям", - написала "Роснефть" в пресс-релизе о пятилетней стратегии компании.

Новая стратегическая цель газовых менеджеров из "Роснефти" - либерализация экспорта трубопроводного газа. Уже названы конкретные покупатели (BP), конкретные объемы и направления поставок (10 млрд куб. м в год).

Пока "Газпрому" удается успешно отражать атаки на святыню, в том числе методично вымарывая из проектов стратегических документов предложения независимых по либерализации экспорта сетевого газа. Однако уже само обсуждение существующего порядка экспорта, вопросов надо или не надо сохранять монополию на экспорт, можно считать шагами в направлении его ослабления.

Официально "Роснефть" говорит, что не собирается разрушать существующий порядок экспорта, по которому газ за территорию Российской Федерации может выйти только через комиссионера ООО "Газпром экспорт".

"Что касается экспорта, то мы пока работаем в этом направлении, но мы не собираемся никакую монополию разрушать, мы пытаемся работать в рамках этой монополии, пытаемся через "Газпром" проработать возможности развития поставок российского газа", - подтвердила позицию Русакова еще пару недель назад.

Впрочем, как комиссионер "Газпром" проявил себя не совсем блестяще. Как ни пытался "Ямал СПГ" продать через него своей газ - ничего не получилось (видимо, не очень это хотелось комиссионеру). Как итог - в 2013 году экспорт СПГ был либерализован.

Это только кажется, что монополия на экспорт сетевого газа в России была от сотворения мира. Закон об экспорте газа был принят совсем недавно - в 2006 году, когда "Газпром" вел переговоры о покупке гигантского Ковыктинского месторождения, лишив его акционеров шансов на выполнение условий лицензионного соглашения.