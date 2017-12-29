Итоги 2017: Люди как главный фактор риска в нефтепереработке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Почти все крупные нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия отметились в уходящем году в сводках происшествий. Несмотря на то, что вся перерабатывающая отрасль вот уже несколько лет живет под эгидой модернизации, а вложения нефтяных компаний исчисляются десятками и сотнями миллиардов рублей, количество аварий на НПЗ сокращается медленно.

В 2016 году на опасных производственных объектах нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и объектах нефтепродуктообеспечения произошло 18 аварий, что на одно происшествие меньше, чем в 2015 году. По итогам 2017 года их насчитывается как минимум 15.

Впрочем, эксперты отмечают, что происшествия на заводах практически не влияют на ситуацию на топливном рынке. Компании научились управлять потоками нефтепродуктов и могут заместить выпадающие объемы с других НПЗ без существенного повышения цен.

Вместе с тем, который год нефтепереработка не может уйти от репутации главного загрязнителя воздуха. В этом году к постоянным жалобам жителей юго-востока Москвы на запах сероводорода присоединились жители Омска - там было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. И традиционно первым подозреваемым оказался НПЗ.

Горячий год

Самыми крупными инцидентами уходящего года можно назвать пожары на НПЗ "ЛУКОЙЛа" под Нижним Новгородом и "Сургутнефтегаза" в Киришах (Ленинградская область).

Так, в мае во время работ на резервной факельной установке "Киришинефтеоргсинтеза" произошел взрыв, а затем возгорание. В результате три человека погибли, еще один пострадал.

В октябре на заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово во время подготовки резервуара к плановому ремонту возник пожар, а затем произошел взрыв. Площадь пожара составила 900 кв. м, ему была присвоена четвертая категория сложности из пяти возможных. Его последствия были ликвидированы спустя четыре часа, в результате погибли четыре человека.

Еще один инцидент случился в начале ноября на НПЗ ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", где во время планового ремонта на теплообменнике установки первичной переработки нефти АВТ-3 произошло возгорание, погиб человек.

Отдельным блоком можно выделить многочисленные происшествия на уфимских НПЗ "Башнефти", которую в конце 2016 года купила "Роснефть" . В начале года всего за 4 недели там произошло сразу три аварии. Обошлось без погибших и пострадавших, но очередная проверка Ростехнадзора стоила должностей нескольким сотрудникам.

"Роснефть" возложила ответственность на прежнее руководство "Башнефти": мол, значительная часть оборудования в плохом состоянии, потому что бывший владелец (АФК "Система" - ИФ) не вкладывался в модернизацию и ремонт Уфимского узла. Впоследствии "Роснефть" объявила, что направит 25 млрд рублей до 2022 года для реконструкции и техперевооружения производственных объектов "Башнефти" и приведет ее стандарты промбезопасности в соответствии со своими.

Кто виноват?

Ростехнадзор, как ключевое ведомство, которое следит за соблюдением правил промышленной безопасности, продолжает утверждать, что человеческий фактор остается основной причиной большинства аварий. Глава ведомства Алексей Алешин обращал внимание, что компании переходят на технологии промбезопасности, сравнимые с "лучшими мировыми", "но показатель личной недисциплинированности на производстве примерно в 2 раза выше, чем в других странах, а неудовлетворительная организация производственных процессов - выше в 20 раз".

Официальной статистики аварий в нефтепереработке и нефтехимии Ростехнадзор в 2017 году еще не публиковал. На конец года Алешин отмечал устойчивый тренд на снижение количества аварий, в том числе на опасных производственных объектах, а также числа погибших в них.

В этом году Ростехнадзор предпринял попытку на законодательном уровне снизить влияние человеческого фактора. Ведомство подготовило законопроект об уголовной ответственности за повторяющиеся нарушения правил промышленной безопасности, которые несут угрозу жизни и здоровью человека, независимо от того наступили они или нет, сейчас он рассматривается в Госдуме.

Ростехнадзор не раз высказывался и о неудовлетворительной работе экспертных организаций. Весной Алешин заявил, что до 40% заключений экспертных организаций в той или иной степени можно назвать "левыми". Подмена документов происходит как при лицензировании, так и по итогам проверок промышленных объектов. Глава ведомства поручил проработать механизм независимого подтверждения качества экспертных организаций, работающих в области промышленной безопасности.

"Год экологии" с оговорками

"Как год встретишь - так его и приведешь", - гласит известная пословица. Так и получилось: "Год экологии" Москва встретила новыми жалобами на неприятный запах, и первые из них поступили в самый разгар новогодних праздников. И, как водится, власти весь год искали виновного. Крупные выбросы сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы фиксировались с завидной регулярностью в течение всего года. А январский случай привел к возбуждению уголовного дела.

Первым в списке "подозреваемых" традиционно стал "Московский НПЗ" в Капотне, принадлежащий "Газпром нефти". Внимание к нефтяной компании усилилось в марте, когда 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана в воздухе было установлено в Омске, где у "Газпром нефти" также работает НПЗ.

Многочисленные проверки на МНПЗ не дали специалистам ответа на вопрос об источнике выбросов сероводорода. Росприроднадзор смог найти на заводе только превышение ПДК по выбросам диоксида серы - вещества, входящего в пищевую добавку Е220, и оштрафовал его на 400 тыс. рублей. Московский НПЗ, переживший всего за несколько месяцев огромное количество проверок, казалось, с облегчением признал это нарушение и обещал его устранить.

Разгадка нашлась в самом неожиданном месте, когда летом жители Балашихи пожаловались президенту Владимиру Путину на запущенную свалку "Кучино". Власти, ухватившись за эту соломинку, стали все чаще склоняться, что именно свалки стали причиной испорченного воздуха в Москве. В середине декабря, после очередных жалоб на запах "тухлой квашенной капусты", МЧС России, Роспотребнадзор и Росприроднадзор официально заявили, что свалка "Кучино" стала одной из причин его появления.

Сам МНПЗ, который постоянно находится под пристальным вниманием властей и общественности, неохотно рассказывает о нештатных ситуациях на производстве. Так, в ноябре участники топливного рынка сообщали, что МНПЗ приостановил установку каткрекинга и перестал отгружать бензин. "Газпром нефть" эти сообщения не подтверждала, отмечая, что остановка - плановая. Тем не менее, спорная ситуация спровоцировала резкий рост биржевых цен на топливо.

Влияние на рынок

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что происшествия на НПЗ не оказали существенного влияния на российский топливный рынок. "В масштабах страны это не отражается. Иногда на происшествия реагируют регионы, где есть заводы - монополисты, но все равно идет замещение реализации с других заводов, причем без существенного ценового повышения", - отметил начальник отдела мониторинга ТЭК "ОМТ-Консалт" Николай Теров.

По его данным, в 2017 году происшествий было на НПЗ стало больше, чем в прошлые годы, но их масштаб и влияние было меньшим. "По словам участников московского рынка, происшествий также стало больше, но их влияние несущественное", - добавил он.

По его словам, наибольшее влияние на рынок оказывают простои и профилактика на НПЗ. "И то, скорее даже слухи и сплетни, которые возникают на этом фоне. Компании начинают спекулировать и завышать цены под прикрытием того, что оставшиеся ресурсы ограничены. Соответственно рынок моментально реагирует повышением цен. Но все зависит от региона. В масштабах страны влияния нет, ну или не очень сильное, больше это сказывается на соседних регионах и заводах, на которые ложится нагрузка по обеспечению топливом", - заключил он.

В числе происшествий года ведущий аналитик "Алгоритм топливный интегратор" Виктор Костюков выделяет два. "В октябре на Нижегородском НПЗ при ремонте взорвался и сгорел резервуар для хранения бензина. Биржевые цены на бензин отреагировали на новость ростом на 300 р/т вверх, до 41940 р/т, что, впрочем не выходит за границы коридора обычной междневной волатильности цен на биржевой площадке. Второе событие связано с пожаром первого ноября на установке первичной переработки нефти АВТ-3 на Ярославском НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"). Казалось бы, угроза серьёзная, однако данные железнодорожных экспедиторов не подтверждают сокращение выпуска топлива. В ноябре завод выгрузил бензина в количестве 140 тыс. т при среднемесячном показателе 149 тыс. тонн. На биржевых торгах реализовано 42,6 тыс. тонн бензина против планового задания 24,7 тыс. тонн", - сказал он.

"Нельзя не заметить, что дата пожара совпала с началом бурного роста биржевых цен на бензин, что даже вызвало озабоченность антимонопольной службы. Допускаю, что авария стала поводом, но не причиной. Истинной причиной стала политика нефтяных компаний поддерживать баланс выпуска топлива с реальным спросом на него, не допуская излишков. Однако просчитались. К началу ноября рынок столкнулся с дефицитом предложений, цены полетели вверх. Тем не менее, пожар на "ЯНОСе" к этому явлению не причастен", - добавил Костюков.