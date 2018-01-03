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Муфтий Египта запретил торговлю биткойнами вслед за светскими властями

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Египет отказался от торговли биткойном - главный муфтий страны шейх Шавки Аллам издал фетву, запрещающую операции с криптовалютой, передает ВВС.

По словам Аллама, биткойн "запрещен исламом", поскольку его сопровождают "мошенничество, обман и невежество".

Фетва - правовая позиция по какому-то вопросу, которую формулируют представители мусульманского духовенства. Обычно она не имеет юридической силы, однако обладает влиянием среди верующих.

В августе 2017 года в Египте была открыта первая площадка для торговли биткойнами, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона.

Как отметил главный муфтий Египта, риски в связи с использованием биткойна могут возникнуть, поскольку эта виртуальная валюта не находится под надзором ни одного централизованного органа. "Биткойны запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям", - цитирует фетву крупнейшая египетская газета "Аль-Ахрам".

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По данным агентства Bloomberg, биткойн в 2017 году подорожал на 1403% к доллару США - в начале прошлого года он стоил менее $1000, 18 декабря поднимался до пиковых $19511, а всю последнюю неделю года пытался - по большей части безуспешно - удержаться выше $15000.

В этот понедельник курс биткойна падал ниже $13000. Однако во вторник фьючерсы на криптовалюту завершили торги в на CBOE Global Markets в Чикаго чуть выше $15000 на новостях о том, что Founders Fund во главе с венчурным капиталистом Питером Тилем вложил от $15 млн до $20 млн в биткойн в середине 2017 года.

Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью Egypt Today, что биткойн используется "напрямую для финансирования террористов".

Теги: Египет, биткойн
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